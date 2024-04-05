Ardahan'daki seçim itirazı için karar verildi!

Ardahan’da belediye başkanı ve CHP'nin adayı Faruk Demir 5 bin 49 oy alarak seçimi kazandı. İkinci sırada gelen AKP’nin belediye başkan adayı Yunus Baydar ise 4 bin 875 oyda kaldı.







AKP, oy kullanma gününde kimi usulsüzlükler yaşandığını öne sürerek oyların yeniden sayılması ve seçimin iptal edilmesi talepli itiraz dilekçesiyle Ardahan Merkez İlçe Seçim Kurulu’na başvurdu.





'SEÇİMLER YENİLENECEK' KARARI ÇIKMIŞTI

Yapılan başvuruyu değerlendiren İlçe Seçim Kurulu, seçimlerin 2 Haziran’da yenilenmesine karar vermişti.





CHP bunun üzerine İl Seçim Kurulu'na itirazda bulunmuştu.







KARAR: ARDAHAN'DA SEÇİMLER YENİLENMEYECEK

İlçe Seçim Kurulu’nun kararı İl Seçim Kurulu’nda değerlendirildi. Buna göre CHP'nin kazandığı Ardahan'da seçimler tekrar edilmeyecek.





Ardahan İl Seçim Kurulu, mazbatanın CHP’li Faruk Demir’e verilmesine karar verdi.





CHP'Lİ DEMİR: AKP YENİLGİYİ KABUL EDEMEYEREK İTİRAZ ETTİ

Karara ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Ardahan’ın mevcut belediye başkanı ve CHP adayı Demir, “AKP yenilgiyi kabul edemeyerek itiraz etti. İlk itiraz mercii ilçe seçim kuruluydu. Orada bir kurul başkanı, 6 sivil üye var. Bunların 4’ü siyasi parti temsilcisi. İki kamu görevlisi ve AKP üyesi ile İYİ Parti üyesinin itirazı kabul edince, AKP’nin itirazı kabul edilmiş oldu. Bu siyasi bir karar. Hukukla hiçbir ilgisi yok” dedi.





Bundan sonraki süreçte artık Demir’in mazbatasını alması bekleniyor. AKP’nin hâlâ konuyu YSK’ye götürme imkanı da bulunuyor.