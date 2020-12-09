3 AKP milletvekilini böyle ifşa etti!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) bütçe görüşmeleri esnasında yaptığı konuşmada Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükûmetinin devletin bütün imkânlarını nasıl sömürdüğünü gözler önüne serdi.





Meclis Başkanvekilliği’ne yazılı soru önergesi verdiğini ifade eden Tanal, “Meclis’te kaç milletvekili bedelli askerlik için başvurdu? Haberiniz var mı?” diye sorduğunu aktardı. Tanal kendisine, “Haberimiz yok.” cevabı verildiğini ifade etti.





BEDELLİ ASKERLİK YAPAN ÜÇ VEKİLİN MAAŞI ÖDENMİŞ





Konuşmasına, “Hem askere gidiyor hem milletvekili maaşını alıyor hem de sigortasını Meclis ödüyor.” tepkisiyle devam eden Tanal, “Arkadaşlar bedelli askerlikte, askerlik borçlanması dahi yapılamazken milletvekili olan arkadaşlarımız askere gidiyor, sigortasını ve maaşını Meclis ödüyor.” dedi.





CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal kanunu hiçe sayan AKP milletvekillerini kürsüden ifşa etti.





ÜÇ MİLLETVEKİLİNİN İSİMLERİNİ VERDİ







Genç olan diğer milletvekillerinin zan altında kalmaması gerekçesiyle bu kişilerin isimlerini kürsüde fotoğraf göstererek açıklayan Tanal, “Hem askerliğini yapıp hem sigortasını devletin ödediği çakma kahramanlar(!) Konya Milletvekili Selman Özboyacı, Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş ve Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel.” dedi





Meclis Başkanvekilliğini seslenen Tanal, “Bu milletvekillerinin 21 günlük maaşını alıp Milli Savunma Bakanlığı hesabına yatırmak zorundasınız. Bu çürümüşlüğe izin vermeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.





2020 yılı için 35 bin 54 TL ödeyerek bedelli askerlik yapanlar kanunda yer alan ifadeye göre, "Temel askerlik eğitimi süresince çalıştıkları iş yeri, kurum ve kuruluşlar tarafından aylıksız veya ücretsiz izinli sayılıyorlar."