Samanyolu Haber /Politika / AKP dümende, rotayı biz çiziyoruz /05 Aralık 2020 23:02

AKP dümende, rotayı biz çiziyoruz

Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) müttefiki olduklarını tekrarladı: “İktidarı desteklemiyoruz, aynı gemideyiz. Onlar gemiyi yönetiyor, biz rota çiziyoruz.”

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Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın Vatan Partisi’nin bulunduğu “milli kuvvetler”in tarafına geçtiğini belirten Doğu Perinçek, “Şu anda Türkiye’de diyelim Vatan Partisi’nden sonra en milli olan AKP ile MHP.” dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 140journos ekibinin hazırladığı "Kısmen İktidar" isimli belgeselde konuştu.

Türkiye’nin AKP iktidarında Asya’ya yöneldiğini ifade eden Perinçek, “Atlantik’ten kopuyor Türkiye, Asya’ya yerleşiyor. Bitti. Bu adam (Erdoğan) savaşıyor. Şu anda Tayyip Erdoğan, Amerika’yla kelle koltukta savaşıyor." diye konuştu. 

"Türk devleti bu 75 yıl içinde en iyi konumda." diyen Perinçek, "Stratejik olarak da Asya’ya yönelişi koyuyor, Çin’e yöneliyor. Kritik konularda Rusya ile Çin karşı karşıya gelmemeye dikkat ediyor.” dedi.

PERİNÇEK: BİZ ÜSTTE OLURSAK DEMİRTAŞ HAPİSTE KALIR

Türkiye’nin Rusya’nın imparatorluk siyasetini desteklemesi gerektiğini iddia eden Perinçek, “Bizim Türkiye olarak Rusya’nın imparatorluk siyasetini desteklememiz lazım. Rusya'nın Akdeniz'e inmesi lâzım.” şeklinde konuştu. 

Perinçek, Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutukluluğuyla ilgili olarak, “Ya Doğu Perinçek hapiste olur Türkiye’de ya da Selahattin Demirtaş. Onlar üstte kalırsa biz hapse düşeriz. Biz üstte kalırsak onlar hapse düşer.” şeklinde konuştu.

"ERDOĞAN BİZİ HEDEFİMİZE GÖTÜRÜYOR"

Vatan Partisi olarak Erdoğan’ı desteklemediğini, ancak rotasını çizdiklerini dile getiren Perinçek, şunları kaydetti: “Sonuç itibarıyla Tayyip Erdoğan’ı desteklemiyoruz, Tayyip Erdoğan bizi destekliyor. Dolayısıyla Vatan Partisi ile AKP aynı gemide, aynı cephede. Orada MHP de var. Aynı zamanda o gemide bir kaptanlık sorunu da olabilir. Yani kim bu gemiyi en iyi yönetir? Kim bu gemiyi kayalara çarpmadan hedefimize doğru götürür? Şu anda o geminin kaptanı AKP. Tabi Vatan Partisi de o geminin rotasını çizen konumunda şu an.”

"DENİZ GEZMİŞ’İN KULAĞINI ÇEKTİM"

70’li yıllarda Deniz Gezmiş ve Mahir Çayan'a dair hatıralarından da bahseden Perinçek, “Genç çocuklar dolduruşa geldi. Denizler, Mahirler falan dolduruşa geldi. ‘Silahlı mücadeleyi hemen başlatacağız’ falan. Hem teorik birikimim var, biraz da yaşça Deniz’den, Mahir’den falan büyüğüm. Hepsinin kulağını çektim yani…” dedi.
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