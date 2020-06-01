3 yaşındaki oğlunu çamaşır makinesine kilitledi

Japonya'da özel bir şirket çalışanı olan Kenichi Hoshino (37), eşi ve 5 yaşındaki kızı 30 Mayıs Cumartesi sabahı dışarı çıktı.





3 yaşındaki oğlunu yaramazlık yaptığı gerekçesi ile dışarı çıkmadan önce çamaşır makinesinin kazanına kilitledi.





Çocuğunu yaklaşık 90 dakika makinenin içinde tutan şahıs, daha sonra ambulansı arayarak oğlunun kendisi fark etmeden makineye tırmandığını ve kendini iyi hissetmediğini söyledi.







O BABA TUTUKLANDI





Hastaneye kaldırılan çocuk su kaybı nedeniyle halsizlik yaşarken, şüpheli baba daha sonra suçlamayı kabul etti.





Oğluna zarar vermek niyetinde olmadığını söyleyen baba, çocuğa yönelik şiddet suçlamasıyla tutuklandı.