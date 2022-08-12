Samanyolu Haber /Gündem / 300'den fazla hastaya organ nakli yapan doktor, organ beklerken öldü /12 Ağustos 2022 23:22

300'den fazla hastaya organ nakli yapan doktor, organ beklerken öldü

23 yıl Organ Nakil Koordinatörü olarak görev yapan Op. Dr. Timur Didinen, kadavradan organ nakli beklerken hayata gözlerini yumdu.

300'den fazla hastaya organ nakli yapan doktor, organ beklerken öldü

Bursa'da Çekirge Devlet Hastanesi Organ Nakil Koordinatörü olarak görev yaparken emekliye ayrılan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Timur Didinen (64), böbrek yetmezliğinden yaşamını yitirdi. Kadavradan organ nakli bekleyen Dr. Didinen'in ölümü, ailesi ve yakınlarını derinden üzdü.

Dr. Didinen, şeker hastalığının neden olduğu böbrek yetmezliği nedeniyle geçen yıl mart ayında emekliye ayrıldığı öğrenildi. 40 yıllık meslek yaşamında 300'den fazla hastaya organ nakli yapan Dr. Didinen, eşi ve 2 çocuğunun organ nakli teklifini kabul etmeyip, "Ben kadavradan organ nakli almak istiyorum" dedi.

Dr. Didinen için bugün Çekirge Devlet Hastanesi'nde tören yapıldı. Törene Didinen'in ailesi, İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, hastane yöneticileri ve meslektaşlarıyla sevenleri katıldı.


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