Samanyolu Haber /Spor / Türkiye basketbolda Slovenya'ya uzatmada 104-103 mağlup oldu /12 Ağustos 2022 22:57

Türkiye basketbolda Slovenya'ya uzatmada 104-103 mağlup oldu

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, İstanbul'daki ikinci hazırlık maçında son Avrupa şampiyonu Slovenya'ya uzatmada 104-103 mağlup oldu.

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cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden ve FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'na katılacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımımız, hazırlık maçında Luka Doncic'li Slovenya ile karşılaştı.

A Milli Takım'da Furkan Korkmaz 33 sayıyla maça damga vurdu. Genç oyuncu son saniye basketiyle mücadeleyi de uzatmaya götüren isim oldu.

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, İstanbul'daki ikinci hazırlık maçında son Avrupa şampiyonu Slovenya'ya uzatmada 104-103 mağlup oldu.

Milliler ilk hazırlık maçında Ukrayna'yı 96-70 mağlup etmişti.

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, üçüncü hazırlık maçında pazar günü saat 19.00'da Polonya ile karşı karşıya gelecek.
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