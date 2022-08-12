Türkiye basketbolda Slovenya'ya uzatmada 104-103 mağlup oldu

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden ve FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'na katılacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımımız, hazırlık maçında Luka Doncic'li Slovenya ile karşılaştı.
A Milli Takım'da Furkan Korkmaz 33 sayıyla maça damga vurdu. Genç oyuncu son saniye basketiyle mücadeleyi de uzatmaya götüren isim oldu.
A Milli Erkek Basketbol Takımımız, İstanbul'daki ikinci hazırlık maçında son Avrupa şampiyonu Slovenya'ya uzatmada 104-103 mağlup oldu.
Milliler ilk hazırlık maçında Ukrayna'yı 96-70 mağlup etmişti.
A Milli Erkek Basketbol Takımımız, üçüncü hazırlık maçında pazar günü saat 19.00'da Polonya ile karşı karşıya gelecek.