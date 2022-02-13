Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, 'Rusya'nın askeri faaliyetlere ilişkin bilgi talebine yanıt vermemesini' gerekçe göstererek, Ukraynalı yetkililerin Rusya ve Viyana Belgesi’ne üye olan diğer ülkelerle 48 saat içinde toplantı çağrısı yaptıklarını duyurdu. Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, 'Rusya'nın askeri faaliyetlere ilişkin bilgi talebine yanıt vermemesini' gerekçe göstererek, Ukraynalı yetkililerin Rusya ve Viyana Belgesi’ne üye olan diğer ülkelerle 48 saat içinde toplantı çağrısı yaptıklarını duyurdu.





Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, daha önce Rusya’dan Ukrayna ile komşu bölgelerde sürdürdüğü askeri faaliyetlere ve asker sayısına ilişkin bilgi vermesi istediğini anımsatarak, 'bu konuda yanıt alınamaması nedeniyle', Ukrayna’nın Rusya ve Viyana Belgesi’ne imza atan diğer ülkelerle 48 saat içinde toplantı çağrısı yaptığını ifade etti.







