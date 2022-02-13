Samanyolu Haber /Gündem / 48 saat içinde... /13 Şubat 2022 21:26

48 saat içinde...

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, 'Rusya'nın askeri faaliyetlere ilişkin bilgi talebine yanıt vermemesini' gerekçe göstererek, Ukraynalı yetkililerin Rusya ve Viyana Belgesi’ne üye olan diğer ülkelerle 48 saat içinde toplantı çağrısı yaptıklarını duyurdu.

SHABER3.COM

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, 'Rusya'nın askeri faaliyetlere ilişkin bilgi talebine yanıt vermemesini' gerekçe göstererek, Ukraynalı yetkililerin Rusya ve Viyana Belgesi’ne üye olan diğer ülkelerle 48 saat içinde toplantı çağrısı yaptıklarını duyurdu.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, daha önce Rusya’dan Ukrayna ile komşu bölgelerde sürdürdüğü askeri faaliyetlere ve asker sayısına ilişkin bilgi vermesi istediğini anımsatarak, 'bu konuda yanıt alınamaması nedeniyle', Ukrayna’nın Rusya ve Viyana Belgesi’ne imza atan diğer ülkelerle 48 saat içinde toplantı çağrısı yaptığını ifade etti.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 48 saat içinde... Sonraki Haber >>

Kim Aydınlatır Karanlıkları

Kim Aydınlatır Karanlıkları

İstanbul’da her ilçeye bir ‘Zam Duvarı’ açıldı

İstanbul’da her ilçeye bir ‘Zam Duvarı’ açıldı

Eskişehir’deki elektrik faturası eylemine sert müdahale

Eskişehir’deki elektrik faturası eylemine sert müdahale

6 muhalefet lideri bir araya geldi

6 muhalefet lideri bir araya geldi

Adana karıştı! Furkan Vakfı'na çok sert müdahale

Adana karıştı! Furkan Vakfı'na çok sert müdahale

Covid-19 kısıtlamaları karşıtı 'Özgürlük Konvoyu' Fransa'ya sıçradı

Covid-19 kısıtlamaları karşıtı 'Özgürlük Konvoyu' Fransa'ya sıçradı

İtalya’daki Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti

İtalya’daki Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti

Sövmek İle Yüceltmek Arasında İslam Tarihi

Sövmek İle Yüceltmek Arasında İslam Tarihi

Bakmak ayrı , görmek ayrı

Bakmak ayrı , görmek ayrı

Cemal Enginyurt canlı yayında küfür etti!

Cemal Enginyurt canlı yayında küfür etti!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:46:35