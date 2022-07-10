Samanyolu Haber /Gündem / 5 aylık yağış bir günde yağdı /10 Temmuz 2022 19:07

5 aylık yağış bir günde yağdı

İstanbul'da gece saatlerinde etkili olan yağmur miktarının Temmuz ortalamasının 5 katı olduğu ifade edildi.

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cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre AFAD'dan İstanbul ve Ankara'nın da bulunduğu 21 il için 'kuvvetli yağış' uyarısı yapmıştı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD), aralarında İstanbul ve Ankara'nın da bulunduğu 21 il için yapılan kuvvetli yağış uyarısında "Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun" uyarısında bulunuldu. Bu uyarıların ardından İstanbul'da yağışlı hava etkili oldu.

DAKİKADA 65 ŞİMŞEK

Gece saatlerinde yaşanan kuvvetli sağanak yağmur, yoğun yıldırım ile Başakşehir, Büyükçekmece, Esenyurt, Avcılar, Beylikdüzü ilçelerinde etkili oldu. İBB'den yapılan açıklamaya göre anlık şimşek verisi haritalarından, dakikada 65 şimşek çakmasının yaşandığı görüldü.

İMAMOĞLU'DAN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

İmamoğlu, "İstanbul’a bir gecede, ortalama Temmuz yağışının 5 katı yağış düştü. 3.179 personelimiz olağanüstü yağışın meydana getirdiği sorunlara müdahale ettti. Şu an 360 personelimiz sadece Haramidere’de çalışmaya devam ediyor. 3 yıldır altyapı çalışması yaptığımız hiçbir noktada sorun yaşanmadı" dedi.
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