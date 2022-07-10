Hizmet gönüllülerine ‘haşhaşi’ diyen Ahmet Koç, uyuşturucudan yargılanıyor

15 Temmuz sonrası Belçika medyasına ardı ardına demeçler veren ve Hizmet gönüllülerine ‘haşhaşi’ diyen Koç hakkında, savcı hapis ve para cezası talep etti.





Uyuşturucu içip araç kullanmaktan dolayı Ahmet Koç’un daha önce de araç kullanma yasağı ile 25 bin euro para cezası aldığını hatırlatan savcı, “O bir sabıkalı. Esrar, ghb, kokain, kamagra (Belçika’da adı bilinmeyen bir ereksiyon hapı) içen bir hevesli uyuşturucu kullanıcısı. Şimdi de uyuşturucu bulundurmaktan sekiz ay hapis ve 8 bin euro para cezası verilmesini istiyorum. Bağımlılığı için tedavi görmeyi kabul etmesi halinde denetimli serbestlik tedbirini kabul edebilirim.” dedi.







TR724'ün haberine göre Hizmet Hareketi mensuplarına iftiralar atan ve Erdoğan yanlısı ifadeler kullanan Ahmet Koç, Belçika Flaman Sosyalist Partisi’nden (sp.a) 2016 yılı Ağustos ayında ihraç edildi. İddiaları araştırmak için komisyon kuran Flaman Sosyalistler Koç’un suç organizasyonunun elebaşlarından olduğunu tespit etti. Belçika siyasetinde gelecek vaat eden isimlerden olan Koç’un bu tutumu kariyerini de bir anda sıfırladı. Eşi ve çocukları tarafından terk edilen Koç, uyuşturucu içip araç kullanmaktan cezalar aldı. Son olarak aracında uyuşturucu maddelerle yakalandı.





AVUKATI: ‘ERDOĞAN’I ÖVEN TALİHSİZ AÇIKLAMALAR YAPTI’

Belçika Hasselt Ceza Mahkemesi’de yargılanmasına başlanan Ahmet Koç’un avukatı Liesbeth Meirens, savcılık iddianamesine itiraz etmedi ancak arabada bulunan kokainin Koç’a ait olmadığını savundu. Avukat Meirens, “Müvekkilim Ahmet Koç, sp.a’da (şimdi Vooruit) yükselen bir kariyere sahipti. Beringen’de belediye meclisi üyesi hatta eyalet meclis üyesi oldu. Ancak 2016’da işler terse döndü. Koç, Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın politikalarını öven talihsiz açıklamalar yaptı. Ardından disiplin kuruluna sevk edildi ve partiden ihraç edildi.” ifadelerini kullandı.





2018 yılında önce inkar etmesine rağmen sonra bir kadın meselesine karıştığı için kurşunlanan Koç’un zor günler geçirdiğine işaret eden, Avukat Liesbeth Meirens müvekkilinin kurtuluşu uyuşturucuda aradığına değindi. “Koç’un maruz kaldığı durumu görmelisiniz. Müvekkilim depresyona girdi. Her şeyini kaybetti ve uyuşturucu ile rahatlamak istedi. Yeni bir kız arkadaşı var ve çocuklarıyla da ilişkisi iyi.” şeklinde savunma yapan Avukat Meirens, cezanın ertelenmesini istedi.







Depresyon ve anksiyete atakları için terapi gören Koç, mahkemeye tıbbi sertifikalar sundu. Koç, 'Bazen esrar içiyorum. Diğer uyuşturucuları kullanmayı bıraktım.” demekle yetindi.



