Samanyolu Haber /Dünya / İsveç 3 kişinin iade edildiği iddiasını reddetmedi ama... /10 Temmuz 2022 17:55

İsveç 3 kişinin iade edildiği iddiasını reddetmedi ama...

İsveç İçişleri ve Adalet Bakanı Morgan Johansson, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın İsveç’in 3 kişiyi Türkiye’ye iade ettiği iddiasını kısmen doğruladı.

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Erdoğan geçen hafta yaptığı açıklamada, İsveç’in NATO müzakereleri sırasındaki görüşmelerde toplam 73 kişiyi Türkiye’ye iade etme sözü verdiğini ve İsveç’in bunlardan üç veya dördünü Türkiye’ye iade ettiğini bildirmişti.
 
İsveç İçişleri ve Adalet Bakanlığı sözcüsü Sofie Rudh, 3 kişinin Türkiye’ye iadesine ilişkin bilgileri kısmen doğruladı. Ancak Rudh, iade kararının 2019 ve 2022 yılları arasında İsveç’in NATO üyeliğine başvurmadan önce verildiğini belirtti.

Sözcü, gizlilik anlaşmasına bağlı kalarak bekleyen iade davaları ve sayılarıyla ilgili yorum yapamayacağını açıkladı.

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, İsveç’in NATO üyelik sürecinin bir parçası olarak 73 kişiyi Türkiye’ye iade etme sözü verdiği yönündeki iddialar hakkında doğrudan bir açıklama yapmadı.

Andersson daha önce yaptığı açıklamada İsveç’te kararların bağımsız mahkemeler tarafından ulusal ve uluslararası hukuk normlarına uygun verildiğini ve İsveç vatandaşlarının iade edilmeyeceğini belirtmişti.
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