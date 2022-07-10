Kılıçdaroğlu'ndan 'Ödemeyin' çağrısı

KYK kredisi olan ve 41 bin TL'lik kredi borcunun faiziyle birlikte 152 bin TL'yi geçtiğini belirten bir vatandaşın sosyal emdya paylaşımı adeta gündem oldu.





Yüksek enflasyon ile mücadele edilen Türkiye'de böylesi bir rakamın nasıl ödeneceği tartışılırken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da tartışmaya dahil oldu.





Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunan Kışıdaroğlu, söz konusu bu miktarlar için 'Ödemeyin' çağrısında bulundu.





Kılıçdaroğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:





Gençlere sesleniyorum: Faizli KYK borçlarını ödemeyin! Bir sene içinde iktidara geliyoruz; sözünü verdiğim gibi, sizden sadece ana para talep edilecek, o da iş bulduğunuzda.





