Samanyolu Haber /Teknoloji / 56 milyar dolarlık maaş anlaşması iptal edilen Musk'tan karşı hamle /01 Şubat 2024 12:15

56 milyar dolarlık maaş anlaşması iptal edilen Musk'tan karşı hamle

Elon Musk, Tesla'nın Delaware'deki ödeme engelinin ardından Teksas'ta şirketleşmek için bir hissedar oylaması düzenleyeceğini söyledi.

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SpaceX, X (eski adıyla Twitter) ve Tesla CEO'su Elon Musk, Tesla'nın elektrikli otomobil üreticisinin kuruluş eyaletini Teksas'a taşıyıp taşımama konusunda bir hissedar oylaması düzenleyeceğini söyledi.

Milyarder iş insanı, X'teki takipçilerine bir anket aracılığıyla Tesla'nın kurulduğu eyaleti Teksas olarak değiştirip değiştirmemesi gerektiğini sordu. Gayrı resmi ankette %80'den fazla evet oyu çıktı.

Musk'ın X paylaşımı, Tesla'nın şu anda kurulu olduğu Delaware'deki bir yargıcın, milyardere 2018'de verilen 56 milyar dolarlık ödeme paketini geçersiz kılmasının ardından geldi.

Anketin ardından Musk, Tesla'nın "kuruluş eyaletini Teksas'a taşımak için bir hissedar oylaması düzenlemek üzere derhal harekete geçeceğini" söyledi. Musk'ın böyle bir hamleyi hayata geçirmek için muhtemelen Tesla yönetim kurulundan onay alması gerekecek. Tesla şu anda Delaware'de kurulmuş durumda.

Ne olmuştu?
ABD'de Delaware Mahkemesi Yargıcı Kathaleen McCormick, Tesla Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk'ın 56 milyar dolarlık maaş paketininin şirketin yönetim kurulu tarafından adil olmayan bir şekilde belirlendiği gerekçesiyle iptal edilebileceği kararına vardı. 

Konuya ilişkin X hesabından paylaşımda bulunan Elon Musk, "Şirketinizi asla Delaware eyaletinde kurmayın." ifadesini kullandı. 
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