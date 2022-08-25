Samanyolu Haber /Politika / "6 AKP'li vekil DP'ye geçecek iddiası" /25 Ağustos 2022 19:19

"6 AKP'li vekil DP'ye geçecek iddiası"

Yaklaşan seçim süreci siyaset gündemini ısıtırken, politika alanında yeni iddialar da gündeme gelmeye devam ediyor.

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Yaklaşan seçim süreciyle birlikte yeni ittifakların ortaya çıkmaya başladığı şu günlerde çok konuşulacak bir iddia da AKP'li vekiller konusunda ortaya atıldı.

6 AKP'li vekilin, 6'lı Masa'da yer alan Demokrat Parti'ye (DP) geçeceği iddiası gündemdeki yerini koruyor.

Söz konusu iddiayla ilgili Demokrat Parti'den üst düzey bir yetkiliden de açıklama geldiği aktarıldı.

AKP'Lİ 6 VEKİLLE İLGİLİ YENİ İDDİA

Cumhuriyet'te yer alan habere göre AKP'li 6 milletvekilin Demokrat Parti'ye (DP) geçmek için görüşmeler yürüttüğü iddia edilmişti. Gazeteci Canan Kaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AKP'li milletvekillerinin doğrudan olmasa da DP'ye yakın kişiler aracılığıyla partiye geçiş görüşmeleri talebini ilettiğini aktardı.

Paylaşımında iddia edildiği üzere sadece 6 milletvekilini DP'ye geçmeyi planlamadığını, ayrıca MHP'li vekillerin de DP'ye geçmek için görüşme talebinde bulunduğunu belirtti.

"KİMSEYE KAPIYI KAPATMIYOR"

Cumhuriyet'e konuşan Demokrat Parti'den üst düzey bir yetkili, temasların olduğunu ve Gültekin Uysal'ın kimseye kapıyı tam olarak kapatmadığını söyledi.
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