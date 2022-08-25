"6 AKP'li vekil DP'ye geçecek iddiası"

Yaklaşan seçim süreciyle birlikte yeni ittifakların ortaya çıkmaya başladığı şu günlerde çok konuşulacak bir iddia da AKP'li vekiller konusunda ortaya atıldı.





6 AKP'li vekilin, 6'lı Masa'da yer alan Demokrat Parti'ye (DP) geçeceği iddiası gündemdeki yerini koruyor.





Söz konusu iddiayla ilgili Demokrat Parti'den üst düzey bir yetkiliden de açıklama geldiği aktarıldı.





AKP'Lİ 6 VEKİLLE İLGİLİ YENİ İDDİA



Cumhuriyet'te yer alan habere göre AKP'li 6 milletvekilin Demokrat Parti'ye (DP) geçmek için görüşmeler yürüttüğü iddia edilmişti. Gazeteci Canan Kaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AKP'li milletvekillerinin doğrudan olmasa da DP'ye yakın kişiler aracılığıyla partiye geçiş görüşmeleri talebini ilettiğini aktardı. AKP'li 6 milletvekilin Demokrat Parti'ye (DP) geçmek için görüşmeler yürüttüğü iddia edilmişti. Gazeteci Canan Kaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AKP'li milletvekillerinin doğrudan olmasa da DP'ye yakın kişiler aracılığıyla partiye geçiş görüşmeleri talebini ilettiğini aktardı.

"KİMSEYE KAPIYI KAPATMIYOR"





Paylaşımında iddia edildiği üzere sadece 6 milletvekilini DP'ye geçmeyi planlamadığını, ayrıca MHP'li vekillerin de DP'ye geçmek için görüşme talebinde bulunduğunu belirtti.Cumhuriyet'e konuşan Demokrat Parti'den üst düzey bir yetkili, temasların olduğunu ve Gültekin Uysal'ın kimseye kapıyı tam olarak kapatmadığını söyledi.