Samanyolu Haber /Dünya / Putin dünya savaşına mı hazırlanıyor?: Asker sayısı 2,04 milyona çıkaracak /25 Ağustos 2022 19:10

Putin dünya savaşına mı hazırlanıyor?: Asker sayısı 2,04 milyona çıkaracak

Ukrayna'nın işgalinde yedinci aya girilirken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus silahlı kuvvetlerinin sayısının 1,9 milyondan 2,04 milyona çıkarılmasını öngören kararnameyi imzaladı.

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1 Ocak'ta yürürlüğe girecek olan kararname ile muharip güç sayısı 137 bin asker arttırılarak 1,15 milyona yükseltilecek.

Kararnamesinde sayı artırımının nasıl yapılacağı belirtilmiyor, ancak Putin'in hükümete ilgili bütçe tahsis ettiği belirtiliyor.

Rus ordusunun büyüklüğü en son Kasım 2017'de muharip personel sayısı 1,013 milyon, savaş dışı personelle birlikte ise toplam 1,9 milyon olarak sabitlenmişti.

Stratejik Çalışmalar için Uluslararası Enstitü tarafından hazırlanan yetkin bir yıllık rapora göre Rusya'nın  bu yılın başında 900 bin aktif, son beş yıl içinde de iki milyon yedek personeli bulunuyordu.

Savaştaki kayıplar tam olarak bilinmiyor

Rusya, 24 Şubat'ta Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgalin ilk haftasında bin 351 asker yitirdiğini açıklamıştı, ancak o tarihten bu yana ne kadar kayıp verdiğini açıklamıyor.

Batılı tahminlere göre ise Rus kayıpları 10 ila 15 bin civarında. Ukrayna ise Rusya'nın "özel askeri operasyon" olarak tanımladığı işgal girişiminden beri 45 bin Rus askerini öldürdüğünü ya da yaraladığını ileri sürüyor.

Öte yandan Kiev de resmi olarak kayıplarla ilgili rakam vermekte gönülsüz davranıyor. Ancak pazartesi günü Ukrayna Genel Kurmay Başkanı ender yaptığı bilgilendirmede 9 bin Ukraynalı askerin savaşta öldürüldüğünü açıklamıştı.
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