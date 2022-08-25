Gülşen'den ilk açıklama: Başka bir dil bulmalıydım, bulacağım

Bir konserinde İmam Hatiplilerle ilgili 'sapık' ifadesini kullanan şarkıcı Gülşen, sosyal medya üzerinden konuyla ilgili bir açıklama yayınladı.





Olay sonrasında hakkında soruşturma başlatılan ve gözaltına alınan şarkıcı Gülşen özür dilerken, "Daha başka bir dil bulmalıydım, bulacağım."ifadelerini kullandı.



"SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN ÖZÜR DİLEDİ"



Gülşen Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;"Uzun yıllardır birlikte çalıştığım çalışma arkadaşlarım ile iş ve çalışma ortamında yapmış olduğum bir espri toplumu kutuplaştırmaya hedefleyen kimseler tarafından öne çıkarılarak yayımlanmıştır. Sözlerimin ülkemizdeki kutuplaştırmayı hedefleyen kötü niyetli kimselere malzeme vermiş olmasından dolayı üzgünüm. İnandığım özgürlüğü savunurken eleştirdiğim radikal uca kendimin savrulduğunu görüyorum. Videodaki söylemimden rahatsızlık duyan ve incinen herkesten özür diliyorum. Daha başka bir dil bulmalıydım, bulacağım."