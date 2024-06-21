Samanyolu Haber /Gündem / 6 günde acı bilanço: 49 can kaybı, 7 bin 683 yaralı /21 Haziran 2024 10:29

6 günde acı bilanço: 49 can kaybı, 7 bin 683 yaralı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin ilk 6 gününde meydana gelen kazalarda 49 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bayram tatilinin 6'ncı gününde sosyal medya hesabından Kurban Bayramı'nda meydana gelen kazaların bilançosunu açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bayram tatilinin 6. günü 20 Haziran Perşembe günü 24 saatlik sürede 668 trafik kazası meydana geldi. 13 kişi maalesef hayatını kaybetti, bin 133 kişi yaralandı. 414 bin 776 araç denetlendi. 22 bin 592 araca hız ve radar işlemi, 39 bin 56 araca ise diğer işlemler yapıldı. Bayram tatilinin ilk 6 gününde maalesef 49 kişi hayatını kaybetti, 7 bin 683 kişi ise yaralandı." ifadelerine yer verdi.
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