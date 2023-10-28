6 milyonluk Mercedes'i tartışılmıştı şimdi de 60 milyonluk iki mülk aldı

ATA İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olarak seçimlere giren ve ikinci turda Cumhur İttifakı’nın adayı Tayyip Erdoğan’ı destekleyen Sinan Oğan’ın, 6 milyonluk Mercedes ve 30 milyonluk malikanenin ardından yeni gayrimenkuller satın aldığı ortaya çıktı. 30 milyon değerinde arazi alan Oğan’ın, 1 milyon dolarlık bir ev daha satın aldığı iddia edildi. Oğan, seçimlerin ardından yaklaşık 100 milyon TL’lik mülk sahibi oldu.







ALDIĞI LÜKS ARAÇ UZUN SÜRE KONUŞULMUŞTU

6 milyonluk Mercedes’i uzun süre konuşulan Sinan Oğan’ın 30 milyon liralık malikane satın aldığı daha önce ortaya çıkarmıştı. Sinan Oğan’ın, söz konusu iddialara dair bir açıklama yapmaması dikkat çekmişti. Konuya ilişkin sessizliğini sürdüren Oğan’ın yeni gayrimenkuller aldığı ortaya çıktı.





“BEŞ PARA ETMEZ BİR AŞAĞILIKMIŞSIN”

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Aslan Yaman, X hesabından yaptığı paylaşımda Ankara Tulumtaş’ta “Dr. Hüseyin İngöl” ismindeki mal sahibine ait 1022 ve 613 numaralı parselleri 15 gün kadar önce 2 milyon dolara kimin satın aldığını sormuştu. Yaman, sorusunun ardından “Lanet olsun sana, Ne kadar ucuz, hatta beş para etmez bir aşağılıkmışsın. Bu iş burada bitmedi” ifadeleriyle isim vermeden tepki göstermişti.





ARAZİLERİ SİNAN OĞAN SATIN ALDI

Veryansın Tv’de Haftadan Kalanlar programında Serkan Öz ile birlikte konuşan Eray Çelebi, Yaman’ın sorduğu parselleri Sinan Oğan’ın satın aldığını iddia etti. 1022 numaralı parseldeki gayrimenkulun 30 milyonluk malikane olduğunu belirten Çelebi, 613 numaralı diğer parseldeki gayrimenkulün de değerinin yine yaklaşık 30 milyon TL civarında olduğunu ve yeni satın alındığını söyledi. Çelebi, söz konusu arazinin henüz imara açılmadığını belirtti.





BEYSU KONAKLARI’NDAKİ EVİN DEĞERİ 1 MİLYON DOLAR

Çelebi ayrıca Sinan Oğan’ın bu iki parseldeki gayrimenkullere ek olarak Çankaya ilçesine bağlı Mutlukent Mahallesi’nde Beysu Konakları’ndan yaklaşık 1 milyon dolara yeni bir ev daha satın aldığını söyledi. Böylece Oğan; toplamda yaklaşık 2 milyon dolar, yani güncel kurla yaklaşık 60 milyon TL’lik iki yeni mülk edinmiş oldu.





SEÇİMLERİN ARDINDAN 100 MİLYON LİRALIK MÜLK EDİNDİ

Sinan Oğan’ın daha önce 30 milyon TL’ye aldığı malikanesiyle birlikte, son aylarda edindiği mülklerinin toplam değerinin 100 milyon TL’ye yaklaştığı belirtiliyor.