Samanyolu Haber /Gündem / 'Bamya'dan Adalet Bakanına ve Erdoğan'a beddua: Allah belasını versin! /28 Ekim 2023 14:14

'Bamya'dan Adalet Bakanına ve Erdoğan'a beddua: Allah belasını versin!

"Bamya" lakaplı emekli askeri hakim ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Zeki Üçok, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a "Seni Bakan yapanın Allah belasını versin diyorum" dedi.

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 “Bamya” lakaplı emekli askeri hakim ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Zeki Üçok, TİP Milletvekili Can Atalay’ın Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) verdiği hak ihlali kararına rağmen serbest bırakılmamasına sosyal medya hesabındaki paylaşımı ile tepki gösterdi.

Atalay’ın tahliye kararı geciktirilmesini eleştiren Üçok, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a ve İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mesut Özdemir’e seslenerek, “Seni Bakan yapanın da, Mahkeme Başkanı yapanın da Allah belasını versin diyorum” dedi.

Üçok, şu ifadeleri kullandı:
“Sayın Adalet Bakanı Yılmaz Tunç; ‘Gerekçeli kararı gördükten sonra bir açıklama yapmak gerek’ demişsiniz. Sayın İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mesut Özdemir; ‘Can Atalay hakkında ki AYM kararının yeniden yargılama sebebi olduğunu, ama Can Atalay’la ilgili böyle bir işleyiş olmayacağını, sadece durma kararı verilip verilmeyeceğinin görüşüleceğini’ söylemişsin ve Anayasa Mahkemesi’nin ‘derhal salıverilmesi’ kararının hiçbir önemi yokmuş gibi karar almadan çekip evine gitmişsin.

Anayasa Mahkemesi tutuklu/hükümlüler hakkında ihlal kararı verdiğinde haksız yere bir gün dahi hapis yatmasınlar ve hemen tahliye edilsinler diye gece gündüz demeden kısa kararı derhal ilgili yerel mahkemeye gönderir. Sayın Bakan Yılmaz Tunç ve Mahkeme Başkanı Mesut Özdemir, her ikiniz de yılların hukukçuları olarak bunu gayet iyi bildiğiniz halde hukuku yok sayıp, Can Atalay’ın birkaç gün daha hapis yatmasına göz yumuyorsunuz. F...'lerin benzer hukuksuzlukları yüzünden beş yıl haksız yere hapis yatan birisi olarak, SENİ BAKAN YAPANIN DA, MAHKEME BAŞKANI YAPANIN DA, ALLAH BELASINI VERSİN DİYORUM.”
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