Yunanistan, Türkiye'den geleceklere 'kapıda vize' vermeye hazırlanıyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in başkanlığında, 7 Aralık’ta Selanik’te düzenlenecek Türk-Yunan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) öncesi, Atina ve Ankara’daki hazırlıklara hız verildi.







Hürriyet'in haberine göre, Erdoğan ile Miçotakis’in 12 Temmuz’da Litvanya’nın başkenti Vilnius’taki görüşmelerinde, iki ülke ilişkilerinde yeni bir sayfa açılmasını kararlaştırmaları çerçevesinde, Selanik’teki YDİK toplantısında ticaret, turizm, doğal afetlere karşı mücadele gibi bir dizi anlaşmanın imzalanması için son rötuşlar yapılıyor. İmzalanması beklenen anlaşmaların en önemlilerinden birisi de yasadışı göçe karşı iki ülkenin işbirliği yapmaları.





TASLAKTA 7 ADA VAR

Habere göre, Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Dimitirs Keridis’in, hafta başında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yla Ankara’da yaptığı görüşmeden sonra, müzakereleri devam eden bu anlaşma taslağının ana hatları Yunan medyasına sızdı. Kathimerini gazetesine göre “mutabakat muhtırası” başlıklı anlaşmanın taslağında, Türk vatandaşlarına Ege’de Rodos, Midilli, Sisam, Sakız, İstanköy, İleryoz ve Meis adalarında, 1 yıl süreli “kapıda vize” uygulaması öngörülüyor. COVID-19 salgını öncesinde adalardaki “kapıda vize” uygulaması yalnızca 15 gün ile sınırlıydı.



