Samanyolu Haber /Gündem / 6 yaşında çocuğa istismar davası: Makeme yayın yasağı getirdi /30 Ocak 2023 16:42

6 yaşında çocuğa istismar davası: Makeme yayın yasağı getirdi

Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G'yi 6 yaşında 'evlendirmesi' ile ilgili davanın ilk duruşmasında baba Gümüşel ve Kadir İstekli hâkim karşısına çıktı. Davaya yayın yasağı getirildi.

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Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin 6 yaşında zorla evlendirilmesi ve istismara uğramasına yönelik açılan davanın ilk duruşması İstanbul Anadolu Adliyesi 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başladı.

Baba Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli sanık olarak duruşmaya getirilirken Anne Fatma Gümüşel ise mazeret bildirerek sağlık sorunları nedeniyle duruşmaya katılmadı.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre iddianamede Kadir İstekli hakkında 30 yıldan az olmamak, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatma Gümüşel hakkında da 18 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası isteniyor.

Kartal’da bulunan İstanbul Anadolu Adliyesi 2’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek duruşmayı çok sayıda gazeteci, avukat, siyasi parti temsilcisi, sivil toplum kuruluşu izliyor. Adliye etrafında polis yoğun güvenlik önlemi aldı. 2’inci Ağır Ceza Mahkemesi küçük olması nedeniyle duruşma adliyede bulunan iki katlı konferans salonuna alındı. Sanıklar için de yer ayrıldı.

YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ
Mütalaasını açıklayan iddia makamı, duruşmaya gizlilik kararı getirilmesini ve kapalı yapılmasını talep etti. Mahkeme, suçtan zarar görme ihtimaline binaen duruşmanın kapalı yapılmasına ve yayım yasağı getirilmesine karar verdi. Ayrıca Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın müdahil olma talebi dışındaki tüm talepler reddedildi.


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