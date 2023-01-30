Finlandiya'dan Erdoğan'a ters köşe: İsveç'le NATO sürecine bağlıyız

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğine ilişkin "Farklı bir mesaj verebiliriz" açıklamasına Helsinki yönetiminden yanıt geldi. Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, İsveç ile birlikte NATO'ya üyelik sürecini devam ettirmeye bağlı olduklarını dile getirdi. Haavisto, Üyeliklerinin en geç temmuz ayında gerçekleşmesini umduklarını söyledi.







'ÖNEMLİ BİR KİLOMETRE TAŞI'

Helsinki'de düzenlediği basın toplantısında, "En büyük arzumuz, İsveç ile birlikte NATO'ya katılmaktır” diyen Haavisto, "Temmuz ayında Vilnius'ta yapılacak NATO zirvesini, önemli bir kilometre taşı olarak görüyorum" ifadelerini kullandı.





Dün İsveç ve Finladiya Dışişleri Bakanları, NATO üyelik süreçlerine dair açıklamalarda bulunmuştu. İsveç hükümetinin bu yaz NATO'ya katılma konusunda ümitli olduğunu söyleyen Dışişleri Bakanı Tobias Billström, "Vilnius'taki NATO zirvesini düşünüyoruz" diyerek temmuz ayında Litvanya'nın başkentinde yapılacak zirveye işaret etmişti. Billström, şöyle devam etmişti: "NATO süreci duraksamadı. Hükümet Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında imzalanan mutabakatı uygulamaya devam ediyor. Ama üyeliğin ne zaman onaylanacağı Türkiye'nin vereceği bir karar.”





ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamada Finlandiya’nın NATO üyeliğine dair olumlu sinyal vermiş ve son günlerde İsveç ile yaşanan gerilime atıfta bulunarak, “Biz icabında Finlandiya'yla ilgili farklı bir mesaj verebiliriz. Finlandiya'yla ilgili farklı mesajı verdiğimiz zaman İsveç şok olacak. Ama Finlandiya da aynı yanlışı yapmaması lazım” demişti.