6 yıl sonra tarihi karar: 178 hakim ve savcı göreve iade edildi

Danıştay 5. Dairesi, cemaatle irtibatlı ve iltisaklı olduğu iddiasıyla meslekten ihraç edilen 178 ismin mesleğe dönmelerine karar verdi.



AKP rejiminin yayın organı Sabah’ın aktardığına göre, verilen karar sonrası yargı mensuplarından 122’si göreve iade edilirken, 56 ismin bulunduğu liste ise Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu’na (HSK) geldi.



15 TEMMUZ’DAN ÖNCE FİŞLENEN 2 BİN 740 HAKİM VE SAVCI İHRAÇ EDİLMİŞTİ



15 Temmuz’dan önce fişlenen 2 bin 740 hakim ve savcı, darbe girişimi bahane edilerek HSYK Başkanı Mehmet Yılmaz tarafından 16 Temmuz saat 01.00’de görevden alınmıştı.



“HTS geçmişe dönük arama ve sinyal kayıtları, tanık beyanları, ByLock yazışma içerikleri, emniyet analiz raporları” gibi iddialarla HSK Genel Kurulu’nca ihraç edilen yargı mensupları meslekten çıkarma kararının iptali için Danıştay’da dava açmıştı.



HSK’nın Danıştay’ın verdiği iptal kararlarını temyiz edip etmeyeceği merak konusu olurken, iptal kararlarının temyiz edilmesi durumunda son kararı Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun vereceği bildirildi.

