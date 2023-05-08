Samanyolu Haber /Gündem / 63 ilde yapılan son ankete göre seçim ilk turda bitiyor: Peki kazanan kim? /08 Mayıs 2023 15:29

63 ilde yapılan son ankete göre seçim ilk turda bitiyor: Peki kazanan kim?

MAK Danışmanlık son anket sonuçlarını yayımladı. Ankete göre, Kemal Kılıçdaroğlu 50.9 puan, Erdoğan ise 45.4 puan aldı. 5 bin 750 kişi ile yapılan ankette partilerin oy oranları da belli oldu.

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MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, “Cumhurbaşkanlığı Birinci Tur Seçimleri” başlıklı anketin sonuçlarını paylaştı.

Katılımcılara "14 Mayıs'ta oyunuzu hangi cumhurbaşkanı adayına vereceksiniz?" sorusunun yöneltildiği anket sonucuna göre Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 50.9 puan aldı.

Öte yandan Cumhur İttifakı Adayı ve AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan 45.4 puan aldı.

ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan 2 puan, Memleket Partisi'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce 1.7 puan olarak belirtildi.

Anketin sonuçlarını açıklayan Kulat'ın verdiği bilgiye göre, araştırmada 5 bin 750 kişi ile 25’i büyükşehir statüsündeki iller olmak üzere (Depremden etkilenen 5 büyükşehir ve 6 ilde canlı telefon görüşmesi şeklinde); (52 il yüz yüze + 11 ilde telefonla) 63 ilini kapsayan model kullanıldı.

Anket sonuçlarına göre Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) yüzde 7'lik barajın altında kalırken Emek ve Özgürlük İttifakı bünyesinde yer alan Türkiye İşçi Partisi (TİP) yüzde 0.4'lük oy alıyor. 

AKP'nin yüzde 36.9'luk oyla birinci olduğu ankette HDP'nin yerine seçime giren Yeşil Sol Parti yüzde 10.04 puan alarak oy oranı bakımından dördüncü büyük parti konumunda.

26 Nisan – 4 Mayıs 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen ankete göre "Bu pazar seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusuna şu yanıtlar verildi:

AKP: Yüzde 36.9
CHP: Yüzde 30.1 
İYİ Parti: Yüzde 12.6
Yeşil Sol Parti: Yüzde 10.04
MHP: Yüzde 6.6
Yeniden Refah: Yüzde 1
TİP: Yüzde 0.4
BBP: Yüzde 0.7
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