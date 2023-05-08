Erzurum'da taşlanan İmamoğlu Konya'da konuştu: İyilik kazanacak

Türkiye 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, Konya'da vatandaşlarla buluştu.







Halktv.com'da yer alan habere göre İmamoğlu şunları söyledi: "150 -200 kişiyi yuhlamaya bile değmez. Size Erzurumluların selamını getirdim. Bana taş atılmadı, millete taş atıldı, demokrasiye taş atıldı. Sivas'ta ve Çorum'da miting yaparken haber aldık, 40-50 belediye otobüsü miting yaapacağımız alana belediye tarafından çekildiğini öğrendik. Provokatör olacak, aranızda da olabilir. Zor zamanlardayız. Sizi provoke etmeye çalışanlar olacak. İyilik kazanacak.







Havalimanından yola çıktık, giderken yolda biz ne yazık ki bir emniyet tedbiri görmedik



Konya'nın bütün burada görev yapan polislere, ayaklarına taş değmesin. Bu süreci hazırlayan emniyet görevlilerine, mülki amirlerine teşekkür ediyorum. Erzurum'da bize teminat verildi. Havalimanından yola çıktık, giderken yolda biz ne yazık ki bir emniyet tedbiri görmedik. Malum izlediniz. Otobüsümüz vatandaşlara seslenirken 150-200 kişi öbür tarafta üstümüze taş atmaya başladılar. Çocukların, kadınların yaralandığını gördüm. Sukünete davet ederek oradan ayrılmak zorunda kaldım. Türk bayraklarıyla milletini selamlayan insanlara taş atan bu kişilerin Erzurumlu ile zerre ilgisi yoktur. O meydanı taşlarken süreci seyreden, bir şey yapamayan emniyet güçlerine emri veren emniyet müdürüdür. Başka kimse olamaz. Çok net. Demokrasi düşmanları şehre değil kara leke, toz bile konduramazlar.





Bu kirli kışkırtmaya kapılıp taş atan o gençleri tedavi etmeye geliyoruz biz. O gençleri kışkırtan makam ve mevki sahipleri, bunun içinde parti başkanı da olabilir. Bakanı, Valisi, şusu, busu... 14 Mayıs'ta evine gidecek.





Onların taşları, bu milletin hoşgörüsüne atılmıştır

Onların taşları, bu memleketin insanına, bu milletin hoşgörüsüne atılmıştır. Sakın korkmayın... Cesaret sevgi pıtırcığı olmaktan gelir. Benim en büyük cesaretim 86 milyon insanı tek tek sevmiyorsam namerdim. Bu yaşadığımız devlet yöneticisi aklı değişecek.





"Bomba araması var" gerekçesiyle miting alanına alınmayan vatandaşlar tepki gösterdi



İmamoğlu’nun halk buluşması için Konya'da Anıt Meydanı'na gelen vatandaşlar ‘Bomba araması var’ gerekçesiyle içeri alınmayınca tepki gösterdi. Tepkilerin ardından alana girişler başladı.





AKP'li İl Başkanı'ndan tehdit gibi sözler



AKP Konya İl Başkanı Hasan Angı, dün Erzurum'da taşlı saldırıya uğrayan Ekrem İmamoğlu'nun bugün kentte düzenleyeceği miting öncesi tehdit gibi sözlerle gerilimi artırmıştı. Angı, "Gedavet Parkı da Anıt alanı da miting alanı değil, yok ‘ben yaparım’ der ve istenmeyen olaylar yaşanırsa üzülürüz" yanıtını vermişti.





Dün aralarında çocukların ve yaşlıların da yer aldığı yurttaşların yaralanması ile sonuçlanan taşlı saldırının ardından 2 Kızılay yöneticisinin de yer aldığı şahıslar provokasyon içeren çağrılar yapmıştı.







Konya Genç Kızılay Başkan Yardımcısı Abdullah Halit Üzülmez, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Erzurum'da yapılan taşlı saldırı için "Memlekette Hac dönemi erken başlamış" demiş, Kızılay Selçuklu Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Dağlı ise "Şeytan taşlamak isteyen Anıt Meydanı'na gidebilir" ifadelerini kullanmıştı.



