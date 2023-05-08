Samanyolu Haber /Gündem / Sahte video skandalının perde arkası: Kim istedi, kim yaptı? /08 Mayıs 2023 14:45

Sahte video skandalının perde arkası: Kim istedi, kim yaptı?

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçen günlerde yaptığı "Cambridge Analytica" açıklamasıyla ilgili ayrıntıları paylaştı.

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Türkiye seçin için gün sayarken deep fake tartışmaları da devam ediyor. CHP Sözcüsü Faik Öztrak konunun detaylarını verdi. Öztrak "Beşli çeteye ve AK Parti’ye çalışan bir kurumdan üç kişiye, 'Ayrılın ve bu operasyonu yapın' dediler. Bunu organize eden İletişim Başkanlığı" dedi.

Öztrak'ın açıklaması özetle şöyle:

Millet İttifakı’nın adayı 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun o gün söylediği sözleri bugün çarpıtarak, eğip bükerek siyaset yapmaya çalışıyor. Milletin gözünün içine baka baka yalan söylüyor. On parmağında on kara bize sürmeye kalkıyor. Bir de bu yalanlarına sahte videolar üretmek için yabancı ülkelerle iş tutuyor. Beşli çeteye ve AK Parti’ye çalışan bir kurumdan üç kişiye, 'Ayrılın ve bu operasyonu yapın' dediler. Bunu organize eden İletişim Başkanlığı. 

Bu üç kişi, deep fake ile yapılmış sesler ve videolar istediler. 'Bitcoin ile ödersek kayda girmez' diye düşündüler. Bunun için dark web üzerinden hackerlarla anlaştık zannettiler. Ama bu üçlü hacker zannettikleri kişiler nedeniyle bir ülkenin istihbaratının eline düştüler. Ve işin kötüsü, bu istihbarat şebekesi de böylece devlete infiltre oldu, sızdı. Genel Başkanımız neden bu durumu açıkladı? Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu sorumlu bir siyasetçidir. Devleti, önlem alsın diye uyardı. Yoksa biz Saray'ın yapacağı operasyonlara zaten hazırız. Dünyada bu konuda en uzman şirketlerinden biri ile anlaşıldı. Herhangi bir içerik gerçek mi, deep fake mi... Yarım saat içinde ortaya çıkaran dünyaca ünlü bir kurum bu. Genel başkanımız, yabancı istihbarat örgütleri, bu akılsızlarla ne kadar ileriye gider, işte onu bilemediği için konuyu açmak zorunda kaldı.
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