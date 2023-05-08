Samanyolu Haber /Gündem / Tek engel Erdoğan: AYM Üyesi'nden flaş açıklamalar /08 Mayıs 2023 14:31

Tek engel Erdoğan: AYM Üyesi'nden flaş açıklamalar

Gazeteci Said Sefa, görüştüğü bir Anayasa Mahkemesi Üyesi'nin sözlerini aktardı. Sefa'nın aktardığına göre üye, önlerindeki birçok dosyanın politik olduğunu bildiklerini ve Erdoğan'ın istemesi halinde hukuka dönmenin 1 saatlik iş olduğunu söyledi. .

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Gazeteci Said Sefa, ‘Erdoğan kaybederse gider mi’ sorusuna, görüştüğü bir AYM üyesinin sözleriyle cevap verdi. Sefa’nın aktardıklarına göre Erdoğan’ın SADAT’la da arası bozuldu ve muhtemel bir seçim yenilgisi sonrası insanları sokağa dökme ihtimali yok. Said Sefa, görüştüğü bir AYM üyesine dayanarak yaptığı yorumda, Erdoğan’ın kaybetmesi durumunda tıpış tıpış gideceğini anlatıyor.

Said Sefa’nın konuyla ilgili son videosundaki açıklamalarından bazı bölümler şöyle:

-Adnan Tanrıerdi ile Erdoğan’ın arası bozuk. Adnan Tanrıverdi ve ekibi, ‘Eğer Saray düşerse başımıza yıkılır zaten. Eğer soğa çıkarsak önce bizi vururlar’ dediği ve bunu da Erdoğan’ın duyduğunu size anlatmıştım. Erdoğan’ın Erdoğan’ın 7 senelik projesi çöp olmuş durumda. Silahlı milisler dahil olmak üzere hiç kimse Erdoğan için sokağa çıkıp polisle askerin karşısına gelmez.
-Önce bir kaybetsin, gider mi gitmez mi o zaman görürüz…
-Erdoğan kaybederse, ‘Bunlar PKK ile anlaşmalı, bunlar terör devleti kuracak, dolayısıyla bunların seçilmiş olmaları gayri meşrudur’ diyerek darbe yapabilir mi? Erdoğan adına darbe yapabilecek Emniyet’te, TSK’da, MİT’te bir Allah’ın kulu yok!
-Erdoğan kaybettiği zaman bütün bunlar hep birlikte kaybedecekler ve göreceksiniz o gün nasıl tıpış tıpış gidecekler. Bilerek, korku yaymak amacıyla bütün bunları yayıyorlar. ‘Kaybetse de gitmez’ Erdoğan propagandasıdır.
-Hele bi kaybetsin; bakın nasıl tıpış tıpış gidiyor. Erdoğan kaybederse sandıkta kaybederse emniyeti, askeri, milislerini sokağa davet ederse; o emniyet, o asker, o milisler Saray’ı basar indirirler onu. Bundan emin olabilirsiniz.
-Erdoğan gücünü sandıktan alıyor. Erdoğan gücünü kazanmaktan alıyor. Erdoğan atamış olduğu AYM üyeleri dahil olmak üzere bütün bu politik ve siyasi davaların tamamı içi boş davalardır ve “Bu adam sandıkta kaybettiği zaman biz hukukun gereğini yapmak için elimizden geleni yapacağız.” diyorlar.
-'Keşke şimdi gereğini yapsalar’ diyebilirsiniz, o ayrı bir konu. Ama bizzat kendi görüştüğüm kişiden biliyorum ben. AYM üyesinden biliyorum. İçerideki havayı size bizzat aktarıyorum. Birinci elden bilgi paylaşıyorum size. ‘Elimizdeki bütün bu davaların tamamı politik, siyasi ve bu adamın hırsıyla, ihtirasıyla oluşmuş olan davalar. Yeter ki kaybetsin, hukuka geri dönmek bir saatimizi bile almaz’ diyor.
-Bu insanlar Erdoğan kaybettiği zaman arkasında durmazlar. Hiç kimse durmaz. Erdoğan kaybettiği zaman AKP’liler de arkasında durmaz. O yüzden sandıkla gitmez gibi korkuları bilerek yayıyorlar. Erdoğan’ın adına darbe yapabilecek bir mekanizma yok! Neye oynuyor Erdoğan? Seçimin ikinci tura kalması için uğraşıyor. İkinci tura kalırsa kanlı senaryoyu devreye sokar mıyım, sokmaz mıyımın hesabını yapıyor.
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