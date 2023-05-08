Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu'na taşlı saldırıda gözaltılar var /08 Mayıs 2023 14:13

İmamoğlu'na taşlı saldırıda gözaltılar var

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Erzurum’daki mitinginde taşlı saldırıya uğramasıyla ilgili açıklama yaptı. Bozdağ, konuya ilişkin "Adli tahkikat başlatıldı, gözaltılar var" ifadelerini kullandı.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu'nun önceki gün düzenlenen Erzurum mitingine taşlı saldırı düzenlendi. Aralarında çocukların ve yaşlıların da olduğu çok sayıda kişi yaralandı.

Olayın üzerinden saatler geçmesinin ardından Adalet Bakanı ve AKP Şanlıurfa milletvekili adayı Bekir Bozdağ, iktidara yakınlığıyla bilinen A Haber'de konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"GÖZALTILAR VAR"
Bozdağ, “Olaydan dolayı üzüntümü ifade etmek isterim. Demokratik bir rekabetin devam etmesi bizim arzumuzdur. Yaralanan hemşerilerime geçmiş olsun diyorum. Olayda sorumluluğu olduğu değerlendirilen kişilerle ilgili gözaltı kararları verilmiş durumda. Süreç takip ediliyor. Hukuk işleyecektir, yargı hukuk çerçevesinde kararını verecektir. Şu an gözaltında olanlar var. Kanunun suç olarak tanımladığı eylem varsa hukuk harekete geçer ve gereğini yapar” değerlendirmesinde bulundu. 

BOZDAĞ, İMAMOĞLU'NU HEDEF GÖSTERDİ: "BİR HAKARET DİLİ YOK AMA..." 
Miting yapılacak alanların her zaman belli olduğunu belirten Bozdağ, "Sayın İmamoğlu’nun bu konuda farklı bir alana çıktığını görüyoruz. Esnaf ziyareti yapmak istediğinizde istediğiniz gibi yaparsınız ama mitinge dönüşünce zafiyetler oluşabilir. Sizin yaptığınız işe göre güvenlik güçleri tedbir alırlar. Bu olayların üzücü olduğu gibi Sayın İmamoğlu’nun valiyle konuşması da üzücüdür. Bir hakaret dili yok ama üslupta sıkıntı var. Devletin valilerine üstten bakan, onları aşağılayan bir biçimde davranmayı doğru görmem. Taş atma olayı nasıl yanlışsa bu da aynı derecede yanlıştır. İkisini de kabul etmem. Allah vermesin bunlara bir güç geçtiğinde neler yapacağına dair bir fikir de veriyor insanlara” diye konuştu. 
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