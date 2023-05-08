Yandaş Selvi'den Soylu'yu kızdıracak yazı: İmamoğlu'na saldıranlara neden müdahale edilmedi?

İktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dün Erzurum mitingi sırasında taşlı saldırıya uğramasına tepki gösterdi.







Bunun İmamoğlu'nun şahsında Türk demokrasisine yapılmış bir saldırı olduğunu söyleyen Selvi, devamında bazı sorular yöneltti:





"İmamoğlu’nu dinlemek üzere binlerce insan toplanmışken, karşı tarafta bir grubun toplanmasına neden engel olunmadı? İmamoğlu konuşurken taşlı saldırıda bulunanlar kimlerdir? Olay sırasında güvenlik güçleri neden etkin bir şekilde müdahale etmedi?"





Selvi, seçimlerin provoke edilmeye çalışıldığını belirterek "İktidarın gereken önlemleri alıp buna izin vermemesi gerekiyor" ifadesini kullandı.