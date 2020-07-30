Samanyolu Haber /Kültür / 700 yıllık kervansaraya beton! /30 Temmuz 2020 12:16

700 yıllık kervansaraya beton!

Afyonkarahisar’ın Anıtkaya Köyü'nde 700 yıllık Eğret Kervansarayı'nda köy muhtarı tarafından "korsan" tadilat yapıldığı belirlendi.

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Afyonkarahisar'da Anıtkaya Köyü Muhtarı Metin İdis, tarihi eser niteliği taşıyan ve koruma altına alınan 700 yıllık Eğret Kervansarayı'nda Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden gerekli izinleri almadan tadilat yaptırdı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır gerekli incelemelerin tamamlandığını ve Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunu söyledi.

GERMİYANOĞULLARI DÖNEMİNDE İNŞÂ EDİLDİ

Tanır, "Eğret Kervansarayı da Anıtkaya'da bulunan bir kervansaraydır. Germiyanoğlu Süleyman Bey zamanında 1370-1380 yıllarında inşâ edilmiştir. Kışın kuvvetli geçtiği dönemlerde oldukça önemli bir fonksiyonu yerine getirmiştir." dedi.

"Cumhuriyet Savcılığı'na da suç duyurusunda bulunduk." diyen Tanır, "Bu süreç işleyecek ve incelemeler sonrasında sorumlular hakkında gerekli işlemler yapılacaktır." diye konuştu.
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