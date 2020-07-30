Virüs taşıyan 200 bin kişi aramızda!

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı açıklama ve hesaplara bakılması durumunda Türkiye'de şu anda en az 200 bin yeni tip Koronavirüs (Covid-19) taşıyıcısı olduğunu söyledi.





Uzmanların dip dalga uyarılarına da işeret eden Müftüoğlu, Kurban Bayramı'nda virüsün daha fazla kişiye bulaşabileceğine dair ikazda bulundu.





Müftüoğlu bugün Hürriyet gazetesinde yayımlanan makalesinde alınması gereken tedbirleri şöyle sıraladı: "Yapmamız gereken şey son derece basit: Bilinen önlemleri bayramda da daima gündemde tutmak. Diğer önlemlerin en başında da toplu etkinlikleri sınırlama getirmek meselesi geliyor."





TOPLU ETKİNLİKLER VİRÜSÜ BULAŞTIRIYOR





"Sağlık Bakanlığımızın verileri de zaten bu bilgiyi doğruluyor." tespitinde bulunan Mütfüoğlu. "Filyasyon çalışmalarına bakılırsa son 1 aydaki vak'aların önemli bir kısmının düğünler, cenazeler, asker uğurlamaları, akşam eğlenceleri, yani toplu etkinlik oluşturuyor. Vak'a sayıları hep bu toplu etkinlikler ile zıplamış." dedi.





Müftüoğlu, "Yapmamız gereken içine düştüğümüz “boş vermişlik” ve “bıkkınlık” duygularından bir an önce sıyrılmaktır." ifadelerini kullandı.