Samanyolu Haber /Ekonomi / İki petrol devinden sürpriz kâr! /30 Temmuz 2020 12:40

İki petrol devinden sürpriz kâr!

Petrol şirketleri Shell ve Total beklentilerin aksine alım-satım işlemleri sayesinde ikinci çeyrekte kâr açıkladı.

SHABER3.COM

Royal Dutch Shell Plc ve Total SE enerji sektörü için en kötüsü olabileceğinden korkulan çeyreği, geniş çaplı alım-satım işlemleri sayesinde atlattı.

Yatırımcılar, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının enerji devlerini mali dar boğaza sürükleyeceğine dair uyarılmıştı. Ancak enerji şirketlerinin 29 Temmuz'da yaptıkları açıklamaya göre kayıpları petrol alım-satımlarından doğan kazançlarıyla dengelendi.

Shell ve Total geleneği bozmayarak alım-satım işlemlerinden nasıl kazandıklarını tam olarak açıklamadı.

ZARAR TAHMİNİ TUTMADI!

Shell'in ikinci çeyrekte düzeltilmiş net kârı yıllık yüzde 82 düşüşle 638 milyon dolara geriledi. Analistler şirketin 664 milyon dolar zarar edeceği tahmininde bulunmuştu. 

443 milyon dolar zarar etmesi beklenen Total'in kârı sürpriz bir şekilde 126 milyon dolar oldu. 

Shell'in Londra'da işlem gören B hisseleri Türkiye saati ile 12:00'de yüzde 1,73 düşüşle 1.161 sterlinden alıcı buldu. 

Paris'te işlem gören Total'in hisseleri yüzde 1,88 yükselişle 33,07 euro oldu.
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