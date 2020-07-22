Samanyolu Haber /Dünya / ABD petrol stokları 7.54 milyon varil birden yükseldi /22 Temmuz 2020 09:09

ABD petrol stokları 7.54 milyon varil birden yükseldi

ABD'de ham petrol stokları 17 Temmuz'da biten haftada, bir önceki haftaya göre 7 milyon 544 bin varil yükseldi.

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ABD'de ham petrol stokları 17 Temmuz'da biten haftada, bir önceki haftaya göre 7 milyon 544 bin varil yükseldi.

Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (API) verilerine göre, aynı haftada ABD genelinde benzin stokları ise 2 milyon 19 bin varil ve damıtılmış ürün stokları da 1 milyon 357 bin varil azaldı.

Ham petrol stoklarına ilişkin resmi veriler ABD Enerji Enfonmasyon İdaresi (EIA) tarafından Çarşamba 17:30'da açıklanacak.

Stoklara ilişkin gelişmeler, Kovid-19 aşısı çalışmalarının verdiği iyimserlikle Salı günü yükselişe geçen petrol fiyatlarını destekledi. Spot piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2.64 artışla 44.32 dolara, Batı teksas hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 2.62 artışla 41.90 dolara yükseldi.
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