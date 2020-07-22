Hac ibadeti sırasında koronavirüse karşı ne tür önlemler alındı?

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle 15 milyon insan enfekte oldu, 616 bini aşkın kişi de hayatını kaybetti. Salgın henüz kontrol altına alınamazken, ülkeler kontrollü normalleşme sürecine girdi. Suudi Arabistan bu kapsamda bu yıl hac faaliyetlerinin sadece ülkede yaşayanlarla sınırlı tutulacağını duyurmuştu.





Peki, Suudi Arabistan hac sırasında koronavirüse karşı ne tür önlemler aldı?





Euronews Türkçe’ ye göre Suudi Arabistan, hac sırasında ibadet mekanlarında günde 10 defa sterilizasyon ve dezenfeksiyon işlemleri gerçekleştirileceği, bunun için üç vardiya halinde günde 3 bin 500 işçinin çalışacağı belirtildi.





Önlemler kapsamında, Mekke'de Kabe'nin de içinde bulunduğu Mescid-i Haram'ın tamamının, tavaf ve say alanlarının sterilize edilmesinin yanı sıra tavaf ve say sırasında sosyal mesafenin korunacağı, hacı adaylarının bu alanlara sınırlı sayıda gruplar halinde alınacağı ve termal kameraların sayısının da artırılacağı ifade edildi.





Kabenin örtüsünün de bu yıl Covid-19 önlemlerine uygun şekilde değiştirileceği açıklandı.





Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, geçen ay Covid-19 salgını nedeniyle bu yıl hac ibadetini sadece ülkede yaşayanlarla sınırlı tutacağını, yurt dışından hacı adayı kabul etmeyeceğini duyurmuştu.





Sağlık Bakanı Tevfik er-Rabia da hacı adaylarının 65 yaş altında olması ve kronik rahatsızlığı bulunmaması gerektiğini söylemişti.



