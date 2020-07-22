Samanyolu Haber /Gündem / Hac ibadeti sırasında koronavirüse karşı ne tür önlemler alındı? /22 Temmuz 2020 09:15

Hac ibadeti sırasında koronavirüse karşı ne tür önlemler alındı?

Suudi Arabistan'da Covid-19 vaka sayısı 200 bini geçti. her geçen günde artarak devam ediyor Bu yıl Hac ibadeti için büyük bir sınırlama getirildi

SHABER3.COM

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle 15 milyon insan enfekte oldu, 616 bini aşkın kişi de hayatını kaybetti. Salgın henüz kontrol altına alınamazken, ülkeler kontrollü normalleşme sürecine girdi. Suudi Arabistan bu kapsamda bu yıl hac faaliyetlerinin sadece ülkede yaşayanlarla sınırlı tutulacağını duyurmuştu.

Peki, Suudi Arabistan hac sırasında koronavirüse karşı ne tür önlemler aldı?

Euronews Türkçe’ye göre Suudi Arabistan, hac sırasında ibadet mekanlarında günde 10 defa sterilizasyon ve dezenfeksiyon işlemleri gerçekleştirileceği, bunun için üç vardiya halinde günde 3 bin 500 işçinin çalışacağı belirtildi.

Önlemler kapsamında, Mekke'de Kabe'nin de içinde bulunduğu Mescid-i Haram'ın tamamının, tavaf ve say alanlarının sterilize edilmesinin yanı sıra tavaf ve say sırasında sosyal mesafenin korunacağı, hacı adaylarının bu alanlara sınırlı sayıda gruplar halinde alınacağı ve termal kameraların sayısının da artırılacağı ifade edildi.

Kabenin örtüsünün de bu yıl Covid-19 önlemlerine uygun şekilde değiştirileceği açıklandı.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, geçen ay Covid-19 salgını nedeniyle bu yıl hac ibadetini sadece ülkede yaşayanlarla sınırlı tutacağını, yurt dışından hacı adayı kabul etmeyeceğini duyurmuştu.

Sağlık Bakanı Tevfik er-Rabia da hacı adaylarının 65 yaş altında olması ve kronik rahatsızlığı bulunmaması gerektiğini söylemişti.

 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Hac ibadeti sırasında koronavirüse karşı ne tür önlemler... Sonraki Haber >>

“Cezaevinde doğum yaptım, oğlum ölümden döndü”

“Cezaevinde doğum yaptım, oğlum ölümden döndü”

Küçük çocuğun

Küçük çocuğun

Buharı tüten siyah çamur nehri

Buharı tüten siyah çamur nehri

2020 Kurban kampanyası

2020 Kurban kampanyası

Birleşik Arap Emirlikleri Mars'a araç gönderdi

Birleşik Arap Emirlikleri Mars'a araç gönderdi

Soylu telefonu kapattı, Metiner arkasından saydırdı

Soylu telefonu kapattı, Metiner arkasından saydırdı

Kuytul: 'AKİT'çiler yayına çağırıp tuzak kuruyor, bu kadıncağıza da tuzak kurdular'

Kuytul: 'AKİT'çiler yayına çağırıp tuzak kuruyor, bu kadıncağıza da tuzak kurdular'

Sunucunun canlı yayında ön dişi düştü

Sunucunun canlı yayında ön dişi düştü

MHP'li isimden ibretlik itiraflar...

MHP'li isimden ibretlik itiraflar...

Erdoğan'ın fotoğrafını yırttı, attı!

Erdoğan'ın fotoğrafını yırttı, attı!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:50:38