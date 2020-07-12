Libya'da petrol savaşları

Libya'da General Halife Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu'nun (LUO) sözcüsü Ahmed el Mismari, petrol sahaları ve depolarının yeniden açılması için elde edilecek gelirin ülke çapında adil bir biçimde dağıtılmasını sağlayacak bir mekanizma kurulması şartını koştuklarını açıkladı.







Hafter güçlerinin sözcülerinden Ahmed el Mismari dün yaptığı açıklamada, petrol ihracatından elde edilecek gelirlerin, "şeffaf bir mekanizma" çerçevesinde, başka bir ülkedeki bir banka hesabına yatırılması gerektiğini söyledi.





BANKA HESABI HANGİ ÜLKEDE AÇILACAK?





Gelirlerin bu şekilde Libya'nın çeşitli bölgeleri arasında dağıtılabileceğini kaydeden Mismari, sözünü ettiği hesabın hangi ülkede açılacağına ilişkin bir açıklamada bulunmadı.





Hafter'in sözcüsü ayrıca, petrol gelirlerinin "teröristler ve paralı askerleri" finanse etmek için kullanılmayacağına dair de uluslararası garantiler talep etti.





Mismari'nin bu sözleriyle, son aylarda Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) yanında savaşmaları için birçok Suriyeli savaşçıyı ülkeye taşıyan Türkiye'ye atıfta bulunduğu tahmin ediliyor.





Sözcü, Trablus'ta Libya Merkez Bankası'nın son yıllarda yaptığı harcamaların teftiş edilmesi için çağrıda bulundu. Hafter güçleri, Merkez Bankası'nın petrol gelirlerini yalnızca Trablus hükûmetinin lehine kullanacağını iddia ediyor.





PETROL SAHALARININ KONTROLÜ HAFTER'DE





Libya’daki en önemli petrol rafinerilerinin bulunduğu doğu bölgelerinde kontrolü elinde bulunduran Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu, petrol üretimine yeniden başlanmasını ocak ayından beri bloke ediyor.





Hafter, söz konusu hamleyle ülkenin batısını kontrolü altında bulunduran UMH üzerindeki baskıyı artırmayı hedefliyor. Petrol üretiminin kesintiye uğraması sebebiyle Libya'nın ekonomik kaybının 6,5 milyar dolar civarında olduğu tahmin ediliyor.





NOC: PETROL İHRACATINA BAŞLADIK





UMH'e bağlı Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC) 10 Temmuz'da ülkedeki çatışmalar sebebiyle yaklaşık altı aydır ara verilen petrol üretimi ve ihracatına yeniden başlandığını duyurmuştu.





Ancak petrol üretiminin daha önceki seviyeye çıkmasının zaman alacağı belirtilmişti. Açıklamada ayrıca, Sidre Limanı'ndan bir tankere ham petrol varillerinin yüklendiği bilgisi verilmişti.





Ahmed el Mismari ise aynı gün İtalya’ya 730 bin varil ham petrol gönderilmesinin bir istisna olduğunu, limandaki depolarda bulunan petrolün azaltılması için buna izin verildiğini kaydetti.





PETROL İHRAÇ YETKİSİ UMH'DE





Uluslararası anlaşmalar uyarınca Libya petrolünü ihraç etme yetkisi Birleşmiş Milletler'in meşru hükümet olarak tanıdığı UMH’de bulunuyor.





Petrol sadece NOC üzerinden ihraç edilebiliyor ve gelirlerinin yine Trablus merkezli Libya Merkez Bankasına yatırılması gerekiyor.





Petrol ihracatı, Libya ekonomisinin bel kemiğini oluşturuyor. Ülkede kontrolü ele geçirmeye çalışan çeşitli güçler de Libya'da iç savaş patlak verdiğinden bu yana Afrika'nın en büyük rezervleri üzerinde etki sahibi olmaya çalışıyor.





Hafter güçleri geçen yıl nisan ayında Trablus'u ele geçirmek için bir harekât başlatmıştı. Ancak UMH'nin, Türkiye'nin de verdiği destekle elini kuvvetlendirmesi üzerine, Hafter güçleri geri çekilmiş bulunuyor.