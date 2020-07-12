Galatasaray'da çöküş dönemi

Galatasaray, şampiyonluktan sonra Avrupa kupalarında mücadele etme imkânından da mahrum kalacak.





Bugün Ankara Eryaman Stadyumu'nda MKE Ankaragücü ile oynanan müsabakanın ilk yarısını golsüz sona erdi.





İkinci yarıda Ankaragücü 62. dakikada Oscar Scarione'nin penaltısıyla öne geçti ve üstünlüğünü maçın sonuna kadar koruyarak sahadan 1-0 galip ayrıldı.







3 PUANA HASRET KALDILAR





Süper Lig'de Trabzonspor ve Alanyaspor'dan sonra Ankaragücü'ne de mağlup olan Sarı-Kırmızılılar, üst üste 3 maçı da puansız tamamladı.





Ligde 52 puanda kalan Galatasaray, Avrupa kupalarına katılma yolunda ciddi bir yara aldı.





Ligde son olarak 1 Mart'ta Gençlerbirliği'ni 3-0'la yenerek 3 puan alan sarı-kırmızılar, daha sonraki 8 maçta 4'er beraberlik ve mağlubiyet aldı.





Sarı-Kırmızılılar, lig tekrar başladıktan sonra oynadığı 6 maçta da kazanamadı. Bu karşılaşmalarda ise sarı-kırmızılılar, 2 beraberlik, 4 yenilgi yaşadı.





GENÇ KAPTANDAN VAHİM HATA





Galatasaray'ın sahaya kaptan olarak çıkan 17 yaşındaki stoperi Emin Bayram, yaptığı üste üste hatalar sonucu penaltıya sebebiyet verdi.





Süper Lig'de ilk 11'de ilk kez forma şansı bulan Emin, maçın 61. dakikasına savunmadan çıkarmak istediği topu Orgille'e kaptırdı. Aynı oyuncuyu ceza sahasında düşüren Emin, takımının gol yediği penaltıya sebep oldu.





ANKARAGÜCÜ SÜPER LİG'DE KALABİLECEK Mİ?





Süper Lig'de son sırada yer alan Ankaragücü, aldığı galibiyetle son 2 haftaya biraz daha umutlu girdi.





Zorlu rakibini 1-0 yenerek İbrahim Üzülmez yönetiminde ilk galibiyetini alan başkent temsilcisi, puanını 29'a yükseltti.





Ligde 6 maç sonra kazanan MKE Ankaragücü, 15. sırada ve bir maçı eksik olan Çaykur Rizespor'un 3 puan gerisinde bulunuyor.





Sarı-Lacivertliler, ligin son 2 haftasında Antalyaspor ile sahasında, Denizlispor ile deplasmanda karşılaşacak.





MAÇ SONRASI GERGİNLİK





Ankaragücü yöneticilerinin bulunduğu protokol tribününden Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e yönelik, "Ankaragücü babayı düşer" sözü yükseldi ve deneyimli teknik adama el-kol hareketi yapıldı.





Terim bunun üzerine yöneticilere cevap vererek yeşil zeminden ayrılıp soyunma odasına girdi.





Soyunma odası koridorlarında iki takım futbolcular arasında tartışma yaşandı.