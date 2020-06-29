Samanyolu Haber /Spor / Spor Toto Süper Lig'de zirve iyice karıştı /29 Haziran 2020 00:02

Spor Toto Süper Lig'de zirve iyice karıştı

Spor Toto Süper Lig'de lider Medipol Başakşehir'in en yakın takipçisi Trabzonspor'un Ankaragücü ile 1-1 berabere kalarak 2 puan kaybetmesinin ardından gözlerin çevrildiği Medipol Başakşehir - Galatasaray maçı da 1-1 sona erdi.

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Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Medipol Başakşehir ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Öne geçen Başakşehir'e Galatasaray'ın yanıtı gecikmedi ve mücadele 1-1 sona erdi. Ev sahibi ekip, bu sonuçla Galatasaray ile arasındaki 8, Trabzonspor ile olan 2 puanlık farkı koruyarak liderliğini sürdürdü. Galatasaray ise şampiyonluk imkânını zorlaştırdı.

Medipol Başakşehir'in golünü 51. dakikada Danijel Aleksic kaydetti. Galatasaray'ın golü 68. dakikada Emre Akbaba'dan geldi.

Visca kırmızı gördü

Ev sahibi Medipol Başakşehir'de Danijel Aleksic, Mahmut Tekdemir gördükleri sarı kartlarla cezalı duruma düştüler. Ayrıca Edin Visca da 85. dakikada kırmızı kart gördü.

Galatasaray'da Mario Lemina ve Martin Linnes ikinci yarıda sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Bu beraberliğin ardından Başakşehir 60 puanla liderliğini sürdürdü. Dördüncü sıradaki Galatasaray da 52 puana ulaştı.

Süper Lig'de gelecek hafta Medipol Başakşehir, Antalyaspor'a konuk olacak. Galatasaray, Trabzonspor'u ağırlayacak.

PUAN DURUMU

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