Fenerbahçe evinde mağlup

Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Sivasspor ile karşılaştı. Maç, Sivasspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Sahasında Sivasspor'a mağlup olan Fenerbahçe, Avrupa kupalarına katılma yarışında yara aldı. Ligde dört maç aradan sonra galip gelen Sivasspor ise haftayı üçüncü sırada tamamlamayı garantiledi.





Geçen hafta Gençlerbirliği ile berabere kalan Fenerbahçe, Sivasspor'a da yenilince iki maçta 5 puan kaybetmiş oldu. Fenerbahçe'nin matematiksel olarak üçüncü olma ihtimali kalmadı.





FENERBAHÇE, AVRUPA KUPALARINA DA KATILAMAYABİLİR





Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, sahasında Sivasspor'u konuk etti. Güçlü rakibini deplasmanda yenmeyi başaran Sivasspor, üçüncülük yarışında avantajını korurken, Fenerbahçe Avrupa kupalarına katılma ihtimalini zora soktu.





Bu galibiyetle puanını 57'ye yükselten Sivasspor haftayı üçüncü sırada tamamladı. Fenerbahçe ise 50 puanla 7. sırada kaldı.







Sezonun ilk yarısında Sivas'taki müsabakayı da ev sahibi ekip 3-1 kazanmıştı.



