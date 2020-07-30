Sokaklarda 3 bin 300 ceset!

Bolivya polisi, La Paz ve El Alto'da nisan ayından bu yana evlerinde ya da kamuya açık alanlarda hayatını kaybeden 3 bin 300'den fazla kişinin cesedini topladıklarını duyurdu.





Emniyet müdürü, ölenlerin yüzde 80'inin yeni tip Koronavirüs (Covid-19) hastası olduğundan şüphelenildiğini söyledi.



Reuters'a konuşan El Alto özel suç birimi müdürü Walter Sossa, "Sağlık sistemi ve adli tıp enstitüleri personel eksikliğinden çöktü. Çok sayıda ceset toplanıyor." dedi.





Bolivya'da resmi Koronavirüs vak'a sayısı 72 binden fazla, can kaybı ise 2 bin 700.





3 POLİSİN CESEDİ DE SOKAKTAN TOPLANDI





Ancak bağımsız gözlemciler can kaybının daha fazla olduğunu belirtiyor.





Genelde korumasız çalışan polis ekiplerinden de 527 kişinin virüsü kaptığı belirtildi.





Sossa, "Biz de insanız. Biz de herkes gibi virüs kapabiliriz. İşin ön cephesinde mücadele ediyoruz dolayısıyla diğerlerine kıyasla virüse çok daha fazla maruz kalıyoruz." dedi.





Sossa salı günü toplanan cesetlerin üçünün Emniyet mensuplarına ait olduğunu söyledi.