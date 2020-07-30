Samanyolu Haber /Dünya / Sokaklarda 3 bin 300 ceset! /30 Temmuz 2020 10:49

Sokaklarda 3 bin 300 ceset!

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sağlık altyapısı yeterli olmayan geri kalmış ülkelerde trajediye dönüştü. Güney Amerika ülkesi Bolivya'da polis sokaktan 3 bin 300 kişinin cesedini topladı.

SHABER3.COM

Bolivya polisi, La Paz ve El Alto'da nisan ayından bu yana evlerinde ya da kamuya açık alanlarda hayatını kaybeden 3 bin 300'den fazla kişinin cesedini topladıklarını duyurdu. 

Emniyet müdürü, ölenlerin yüzde 80'inin yeni tip Koronavirüs (Covid-19) hastası olduğundan şüphelenildiğini söyledi.
Reuters'a konuşan El Alto özel suç birimi müdürü Walter Sossa, "Sağlık sistemi ve adli tıp enstitüleri personel eksikliğinden çöktü. Çok sayıda ceset toplanıyor." dedi.

Bolivya'da resmi Koronavirüs vak'a sayısı 72 binden fazla, can kaybı ise 2 bin 700.

3 POLİSİN CESEDİ DE SOKAKTAN TOPLANDI

Ancak bağımsız gözlemciler can kaybının daha fazla olduğunu belirtiyor.

Genelde korumasız çalışan polis ekiplerinden de 527 kişinin virüsü kaptığı belirtildi.

Sossa, "Biz de insanız. Biz de herkes gibi virüs kapabiliriz. İşin ön cephesinde mücadele ediyoruz dolayısıyla diğerlerine kıyasla virüse çok daha fazla maruz kalıyoruz." dedi. 

Sossa salı günü toplanan cesetlerin üçünün Emniyet mensuplarına ait olduğunu söyledi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Sokaklarda 3 bin 300 ceset! Sonraki Haber >>

Hatay Baro Başkanı polise soru sordu, ailesinin yanında gözaltına alındı

Hatay Baro Başkanı polise soru sordu, ailesinin yanında gözaltına alındı

Nadira Kadirova’nın annesi AKP’li Şirin Ünal’a seslendi

Nadira Kadirova’nın annesi AKP’li Şirin Ünal’a seslendi

Korkunç kaza: Uçak evin üzerine düştü

Korkunç kaza: Uçak evin üzerine düştü

Konsolosluk krizinde ilginç görüntüler

Konsolosluk krizinde ilginç görüntüler

Kapısı açılan araçtan düştü

Kapısı açılan araçtan düştü

Özgürlük Heykeli'ne yıldırım düştü

Özgürlük Heykeli'ne yıldırım düştü

'Biz oraya intikam için gittik'

'Biz oraya intikam için gittik'

MİT’in hazırladığı listeler KHK’lara eklendi

MİT’in hazırladığı listeler KHK’lara eklendi

Merhum Açıkkollu'nun ilk kez görüntüsü yayınlandı

Merhum Açıkkollu'nun ilk kez görüntüsü yayınlandı

Havalimanında uçak yandı

Havalimanında uçak yandı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:59:47