Samanyolu Haber /Gündem / 90 yaşında 100'ler kulübüne girdi: Buffet 100 milyar dolar servete ulaştı /11 Mart 2021 11:49

90 yaşında 100'ler kulübüne girdi: Buffet 100 milyar dolar servete ulaştı

90 yaşındaki ABD'li hisse senedi yatırımcısı Warren Buffet'ın serveti 100 milyar doları aştı ve bu alanda dünyadaki 6 kişiden biri oldu.

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ABD’li ünlü yatırımcı Warren Buffett, 90 yaşında 100 milyar dolar servete ulaştı ve 100 milyar dolar üstü servete sahip dünyadaki 6 kişiden biri oldu.

Berkshire Hathaway yatırım şirketinin CEO’su ve en büyük hissedarı olan Buffet, yıl başından bu yana servetini 12,8 milyar dolar artırdı.

Buffett'in servetinin artmasında, Berkshire Hathaway şirketinin hisse değerindeki yükseliş etkili oldu.

Berkshire Hathaway’in A grubu hisseleri yıl başından bu yana yüzde 15 yükselerek S&P 500 Endeksi'ndeki yüzde 3,8'lik performansı aştı. Buffett'in kendi şirketinden rekor hisse geri alımı yapması da yükselişi destekledi.

Buffett, dün de A grubu hisselerinin rekor seviyeye yükselmesiyle servetine 1,9 milyar dolar ekledi.

BEZOS İLK SIRADA
Bloomberg’ün dünyanın en zenginleri listesinde ilk sırada 180 milyar dolarlık servetiyle Jeff Bezos yer alıyor. E-ticaret ve bilişim devi Amazon’un patronu Bezos’un serveti bu yıl başından beri 10,6 milyar dolar azaldı ancak ilk sıradaki yerini korudu.

Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk ise, 173 milyar dolarlık servetiyle ikinci sırada.

Microsoft’un patronu Bill Gates, LVMH’nin patronu Bernard Arnault ve Facebook’un patronu Mark Zuckerberg, 100 milyar dolar üstü servete sahip diğer isimler.
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