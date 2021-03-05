Samanyolu Haber /Sağlık / A RH+ kana sahip olanların Covid tehlikesi daha büyük /05 Mart 2021 11:48

A RH+ kana sahip olanların Covid tehlikesi daha büyük

Blood Advances dergisinde yayımlanan çalışmada, Kovid-19 ile kan grupları arasındaki ilişki incelenirken, kan grubu A olanların Kovid-19'a yakalanma riskinin daha yüksek olabileceği sonucu çıkarıldı.

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Blood Advances dergisinde yayımlanan çalışmada, Kovid-19 ile kan grupları arasındaki ilişki incelendi. Çalışmada, virüsün özellikle solunum hücrelerinde bulunan A grubu kanı etkilediği kaydedildi.

Laboratuvar deneyleri, Kovid-19'un enfeksiyonu hızla başlatacak şekilde hücrelere doğrudan bağlayan bölümünün, aynı zamanda A grubu kanla ilişkili eşsiz moleküllere tutunduğunu gösterdi.

ABD'nin Boston şehrindeki Brigham ve Kadın Hastanesinden Dr. Seean Stowell, "Virüsün kan gruplarıyla nasıl iletişime girdiğini daha iyi anlayabilirsek, yeni ilaçlar ya da virüsü önleme yöntemleri bulabiliriz" ifadelerini kullandı.???????

Stowell, çalışmanın, kan grubunun Kovid-19 enfeksiyonu üzerindeki etkisinin bir kısmını açıklayabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Daha önce yapılan çalışmalarda da kan grubu A olanlarda Kovid-19 görülme oranının daha yüksek olduğu ve daha ağır semptomlar geliştirme eğilimi tespit edilmişti.

Öte yandan, kan grubu 0 olanların Kovid-19'a karşı önemli ölçüde daha dirençli olduğu gözlenmişti.
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