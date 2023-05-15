AA Genel Müdürü Karagöz: Bu seçimlerden alnımız ak başımız dik çıktık

Cumhuriyet'te yer alan habere göre kritik seçimde yasakların kalkmasıyla birlikte Anadolu Ajansı'nın (AA) yayınladığı verilere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye genelinde yüzde 60 oy oranıyla başlangıç yaptı. 'Taraflı' ve 'manipülatif' eleştirileri yapılan AA'ya çok sayıda tepki geldi.



AA Genel Müdürü Serdar Karagöz ise seçim sonuçlarıyla ilgili gelen eleştirilere ilişkin açıklama yapıyor.



Karagöz'ün açıklamaları şöyle:



"Biz seçimlere ilişkin ilk toplantıyı 2020 şubat ayında yapmışız. Bu ülkede planlı programlı çalışan insanlarız. Bütün provalarını yaptık. Her şey santim santim hesaplandı. Bu seçimlerden alnımız ak başımız dik çıktık."



'HEPSİNE DAVA AÇACAĞIZ'



Karagöz, gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un "Bir sorun yaşayan oldu mu" sorusuna şu yanıtı verdi



"Bir siyasinin AA'yı hedef alan o açıklamasından sonra arkadaşımıza saldırılar oldu, hakaretler oldu. Dava açacağız. Kim Anadolu Ajansı'na yalancı demişse hepsine dava açacağız, hukuk önünde hesaplaşacağız. Arkadaşlarımızın kişisel zararları varsa onlar da dava açacak. "



