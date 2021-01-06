Samanyolu Haber /Dünya / AB Moderna’nın corona aşısına onay verdi /06 Ocak 2021 20:42

AB Moderna’nın corona aşısına onay verdi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, ABD’li Moderna şirketinin Covid-19’a karşı geliştirdiği aşıyı onayladı.Avrupa Birliği'nde Pfizer-BioNTech'in aşısının ardından Covid-19'a karşı ikinci aşının kullanımına onay verildi.

SHABER3.COM

Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) ABD merkezli ilaç şirketi Moderna’nın corona virüsüne karşı geliştirdiği aşıya koşullu pazarlama izni verilmesi yönündeki tavsiye kararının ardından AB Komisyonu Moderna'nın aşısına koşullu pazarlama yetkisi verdi.

Komisyon tarafından yapılan yazılı açıklamada, “İkinci Covid-19 aşısına izin verdik! Avrupa İlaç Ajansının tavsiyesine uyarak, tüm AB ülkeleri için Moderna aşısı için şartlı bir pazarlama izni verdik” denildi.

AB Komisyon Başkanı Ursula Von Der Leyen yaptığı açıklamada ise, “Avrupalılar için güvenli ve etkili Covid-19 aşıları sağlıyoruz. Moderna aşısını onayladık, Avrupa Birliği'nde onay alan ikinci aşı oldu. Avrupa 2 milyar dozluk aşıya sahibi olacak, bu hepimizi korumak için fazlasıyla yeterli” ifadelerini kullandı.

EMA, 21 Aralık’ta Pfızer-BioNTech aşısına onay vermişti. Aşı, 27 Aralık’tan itibaren Avrupa’da uygulanmaya başlanmıştı.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AB Moderna’nın corona aşısına onay verdi Sonraki Haber >>

Canlı yayında dışarıya el salladı, 'yuh' dalgasıyla karşılandı

Canlı yayında dışarıya el salladı, 'yuh' dalgasıyla karşılandı

Alışverişin ZAM-anı geldi!

Alışverişin ZAM-anı geldi!

Ukrayna, iki öğretmeni Türkiye’ye sınır dışı etmeye çalışıyor

Ukrayna, iki öğretmeni Türkiye’ye sınır dışı etmeye çalışıyor

Trenin altında kalmaktan son anda kurtuldu

Trenin altında kalmaktan son anda kurtuldu

Ömer Çelik: Türkiye terör örgütüdür!

Ömer Çelik: Türkiye terör örgütüdür!

"Hocam 30 saniyede adamı pozitiften negatife çeviriyor"

İran'ın zoom toplantısı basıldı: 'Katil Süleymani' sloganları

İran'ın zoom toplantısı basıldı: 'Katil Süleymani' sloganları

CNN Türk muhabiri, esnafın cevabını beğenmeyince...

CNN Türk muhabiri, esnafın cevabını beğenmeyince...

Sansürsüz ve bağımsız yayıncılık mücadelesi / ÖZEL YAYIN

Sansürsüz ve bağımsız yayıncılık mücadelesi / ÖZEL YAYIN

Türkiye’ye gelen aşı Çin’de yasak!

Türkiye’ye gelen aşı Çin’de yasak!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:11:32