Samanyolu Haber /Gündem / AB, mültecilere karşı Türkiye'ye 3 milyar Euro'da anlaştı /25 Haziran 2021 09:50

AB, mültecilere karşı Türkiye'ye 3 milyar Euro'da anlaştı

Almanya Başbakanı Angela Merkel göç mutabakatı konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı. AB, yeni göçmen anlaşması için Türkiye'ye 3 milyar Euro önerecek.

SHABER3.COM

Merkel, AB Liderler Zirvesi’nin ilk gün görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada, zirvede Türkiye ile ilişkiler konusunda detaylı görüşme yapıldığını belirtti.

Burada AB Komisyonu'nun Türkiye ile göç mutabakatının ne şekilde uzatılabileceğine ilişkin bir rapor verdiğini ve kabul edildiğini anlatan Merkel, bunun 3 milyar avro ek fon ile ilgili olduğunu kaydetti.

Merkel, Gümrük Birliği’nin güncellenmesine ilişkin açıklamada bulunarak, “Gümrük Birliği çalışmalarına devam edeceğiz ve Türkiye’den de elbette yapıcı davranışlar bekliyoruz. Akdeniz'deki duruma ilişkin de bir iyileşme gördük” değerlendirmesinde bulundu.

GÜNDEMDE RUSYA DA VAR

Rusya konusunda ise, bu ülke ile hangi koşullarda iletişim kurulacağının ve birlikte çalışılacağının ele alındığını ifade eden Merkel, Rusya ile diyalogların başlamasına ilişkin formatlar ve şartlar üzerine çalışıldığını belirtti.

Merkel, liderler düzeyinde hemen bir buluşma olmasına ilişkin bir anlaşma sağlanamadığına dikkati çekerek, "Ancak benim için diyalog formatının korunması ve bunun üzerinde çalışılması önemli. Şahsen, burada daha cesur bir adım atılmasını isterdim" diye konuştu.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AB, mültecilere karşı Türkiye'ye 3 milyar Euro'da anlaştı Sonraki Haber >>

Başkanın saygı duruşu videosu viral oldu

Başkanın saygı duruşu videosu viral oldu

AKP'li yöneticinin SBK'ya teşekkür videosu çıktı

AKP'li yöneticinin SBK'ya teşekkür videosu çıktı

"Bu kadar lağım bir gün patlarsa..."

Uğur Dündar, Yılmaz Özdil'e saydırdı

Uğur Dündar, Yılmaz Özdil'e saydırdı

İşte günün özeti

İşte günün özeti

Dünya rekoru denerken hayatını kaybetti

Dünya rekoru denerken hayatını kaybetti

Çocuklara rağmen kurşun yağdırdı...

Çocuklara rağmen kurşun yağdırdı...

Veyis Ateş ile Sezgin Baran Korkmaz görüşmesinin ses kaydı yayınlandı

Veyis Ateş ile Sezgin Baran Korkmaz görüşmesinin ses kaydı yayınlandı

Cadı avının Türkiye'yi getirdiği nokta!

Cadı avının Türkiye'yi getirdiği nokta!

AKP binasına molotof atan provokatör AKP'li ilçe yöneticinin yeğeni çıktı

AKP binasına molotof atan provokatör AKP'li ilçe yöneticinin yeğeni çıktı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:37:36