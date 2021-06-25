Kanser aşısının 2. Fazına resmen başlandı

BioNTech, aşının Libtayo ilacıyla uyumlu olarak, ağır cilt kanseri vakaları için bir tedavi olarak ne kadar iyi çalıştığını ölçmeyi planlıyor.







Bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin, Covid-19 aşısından sonra yeni hedeflerinin 2023'e kadar kanser ve MS aşısı geliştirmek olduğunu duyurmuştu.





Euronews'in Clinical Trials Arena'nın internet sitesinde yayınlanan haberden aktardığına göre, veriler, aşının klinik araştırmada ilerlemek için yeterince güvenli olduğunu gösterdi.





Deneysel kanser aşısı da geliştirilen Covid-19 aşısı gibi, hastanın bağışıklık sistemine kanserle nasıl savaşılacağını öğretmek için mRNA teknolojisine güveniyor. Ancak kanser için bir aşıyı test etmek ile son derece bulaşıcı bir virüs arasında önemli farklar olduğuna dikkat çekiliyor.





Aşının sağlıklı hastalarda test etmek ve daha sonra ciddi kanser geliştirip geliştirmediklerini görmek için beklemenin uygun olmadığı belirtiliyor. BioNTech, bunun yerine evre üç veya dört melanomlu mevcut hastaları alıyor ve aşılandıktan sonra ilerlemelerini takip ediyor.





"Kanser, Covid-19'dan daha kötü"





BioNTech kurucu ortağı Özlem Türeci, basın açıklamasında, "Vizyonumuz kanser ve bulaşıcı hastalıklara karşı bağışıklık sisteminin gücünü kullanmaktır" dedi.





Kanserin Covid-19'dan farklı değerlendirilmesi gerektiğine işaret eden Türeci, "mRNA aşılarının Covid-19'u ele alma potansiyelini gösterebildik. Unutmamalıyız ki, kanser aynı zamanda küresel bir sağlık tehdidi, mevcut pandemiden bile daha kötü.” diye konuştu.





Özlem Türeci ve Uğur Şahin çifti, koronavirüs salgınından önce mRNA bazlı kanser tedavisi üzerinde çalışıyordu.