Samanyolu Haber /Gündem / AB, Putin'in restine restle karşılık verdi /27 Nisan 2022 18:24

AB, Putin'in restine restle karşılık verdi

AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, Polonya ve Bulgaristan’ın AB üyesi komşularından gaz alacağını ve Avrupa’da Rus fosil yakıt döneminin sona erdiğini dile getirdi. Von der Leyen, Rusya’nın ruble ödeme talebinin, sözleşmelere aykırı ve tek taraflı bir karar olduğunu söyledi.

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Ursula von der Leyen, Gazprom’un rubleyle ödeme sistemine uymadıkları için Bulgaristan ve Polonya’ya doğalgaz sevkiyatını tümüyle durdurması konusunda değerlendirmelerde bulundu.
 
RUSYA’YA 6. YAPTIRIM PAKETİ YOLDA

Polonya ve Bulgaristan’ın AB üyesi komşularından gaz alacağını ve Avrupa’da Rus fosil yakıt döneminin sona erdiğini bildiren Von der Leyen, Rusya’nın ruble ödeme talebinin, sözleşmelere aykırı ve tek taraflı bir karar olduğunu anlattı. Rusya’ya yönelik yeni yaptırımların gündemde olduğunu vurgulayan Von der Leyen, “Altıncı yaptırım paketi yolda. Üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Rusya’nın bugün yaptığı hamle temelde kendisine zarar vermekte. Kremlin’i önemli gelirlerden mahrum ettiği için Rus ekonomisine zarar vermekte.” dedi.
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