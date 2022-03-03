Samanyolu Haber /Dünya / AB Ukraynalı sığınmacılara kapılarını açıyor /03 Mart 2022 19:39

AB Ukraynalı sığınmacılara kapılarını açıyor

Avrupa Birliği ülkeleri Ukraynalı sığınmacıları hızlı ve bürokratik engeller çıkarmadan kabul etme konusunda anlaşmaya vardı. Bu arada Birleşmiş Milletler, savaşın ilk haftasında 249 sivilin çldüğünü duyurdu.

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Avrupa Birliği (AB) ülkeleri Ukrayna’da savaş nedeniyle kaçan sığınmacıları hızlı ve bürokratik engeller olmadan alma konusunda uzlaştı. DW Türkçe'nin haberine göre uzlaşma haberini AB Komisyonu’nun içişlerinden sorumlu temsilcisi Ylva Johansen Twitter hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu. Johansson mesajında uzlaşmayı "tarihi" olarak nitelendirerek, "AB Ukrayna’daki savaştan kaçanları geçici olarak koruyacak. AB hayat kurtarmak için birarada" ifadesine yer verdi. 



BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ilk haftasında 249 sivilin yaşamını yitirdiğini, 553 sivilin de yaralandığını açıkladı. İnsan Hakları Yüksek Komiserliği ölümlerinin 24 Şubat sabahından dün gece yarısına kadar süreyi kapsadığını belirtti. 
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