AB ülkeleri göç ve iltica politikalarında uzlaştı









AB Konseyinden yapılan açıklamaya göre, üye ülkelerin temsilcileri bugün Brüksel'de büyükelçiler düzeyinde yaptıkları toplantıda, Göç ve İltica Anlaşması'nın son unsuru üzerinde uzlaştı.





Yeni düzenleme, göçmen akınına uğrayan üye ülkenin sığınma prosedürlerini hızlandırabilmesi, diğer üye ülkelerden sığınmacıların bir kısmını alması ve mali yardım gibi dayanışma talebinde bulunabilmesini öngörüyor.





Bundan sonra üzerinde uzlaşılan metin, Avrupa Parlamentosu (AP) ve AB Konseyi arasında müzakere edilecek.





Geçen hafta yapılan içişleri bakanları toplantısında söz konusu unsur üzerinde İtalya ve Almanya arasındaki ihtilaf nedeniyle uzlaşılamamıştı.





Almanya'nın Akdeniz'de insani yardım ve arama-kurtarma hizmetleri sağlayan sivil toplum kuruluşları (STK) gemilerinin desteklenmesi önerisine, "göçmenler için çekici bir faktör" olduğu gerekçesiyle halihazırda göç krizi yaşayan İtalya'dan itiraz gelmişti.





"Zaman daralıyor" mesajı





Öte yandan AP Genel Kurulu'nda Göç ve İltica Anlaşması'nın kabulünün hızlandırılması konusunda oturum düzenlendi.





AB Komisyonunun Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas burada yaptığı konuşmada, AP'nin gelecek sene seçime gideceğini hatırlatarak, "zamanın daraldığını" vurguladı.





Schinas, "Tüm Avrupa bizi izliyor. Tarih bizi izliyor. Başarısız olursak demokrasi düşmanlarının; Rus dezenformasyonunun Avrupa'nın göçü yönetemediği yönündeki yalan iddialarını körüklemiş olacağız." diye konuştu.





Almanya ve İtalya'nın itirazları aşıldı





AB'nin "Sığınma ve Göç Paktı "nın üye Devletler tarafından üzerinde anlaşmaya varılması gereken son parçası olan bu metin, aylardır Almanya'nın insani gerekçelerle itirazlarına maruz kalıyordu. Eylül sonunda yapılan içişleri bakanları toplantısında Berlin'den yeşil ışık almak için bir uzlaşma sağlandı ancak bunun ardından İtalya itiraz etti.





Diplomatik kaynaklara göre İtalya, göçmenleri kurtaran sivil toplum kuruluşlarının rolüyle ilgili itirazda bulundu. Roma, Akdeniz'de bazıları Alman bayrağı altında faaliyet gösteren çeşitli kurtarma sivil toplum kuruluşlarını finanse ettiği gerekçesiyle Berlin'i eleştiriyordu.





Geçtiğimiz hafta İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, bu STK'ların göçmenleri teknelerinin bayraklarını taşıdıkları ülkelerde karaya çıkarması çağrısında bulundu. Çarşamba günü kabul edilen uzlaşma nihayet hem İtalya hem de Almanya'nın desteğini aldı.





Diplomatik kaynaklara göre yapılan oylamada Avusturya, Slovakya ve Çek Cumhuriyeti çekimser kalırken Polonya ve Macaristan karşı oy kullandı. Polonya daha önce anlaşmayı veto edeceğini açıklamıştı.





Düzensiz göçle mücadele, AB ülkeleri arasında yıllardır en çekişmeli konuların arasında yer alıyor.





AB Komisyonu, Eylül 2020'de üye ülkeler arası dayanışma, AB'nin dış sınırları güçlendirme, iltica başvurularının süratle sonuçlandırılması, başvurusu reddedilenlerin menşe ülkelerine geri gönderilmelerinin hızlandırılması, kaynak ülkelerle işbirliğinin artırılması gibi unsurları içeren Göç ve İltica Anlaşması'nı önerdi. Ancak bugüne kadar yapılan sayısız toplantıda AB ülkeleri, göçle ilgili birbirlerinden oldukça farklı tutumları nedeniyle uzlaşma sağlayamadı.