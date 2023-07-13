AB: Güvenimizi tamamen yitirdik Erdoğan: Olumlu kanaat hakim

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Sanchez Amor, İsveç’in NATO üyeliği ile Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği arasında bağ kurulmasını yanlış bulduğunu söyledi. Türkiye’nin AB üyeliğinin Kopenhag kriterlerini yerine getirmesine bağlı olduğunu söyleyen Amor, “İktidar partisi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a olan güvenimizi tamamen yitirdik” dedi.





AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın NATO Zirvesi için Litvanya’ya hareketi öncesi sarf ettiği sözler, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne (AB) üyelik sürecini yeniden tartışmaya açtı.Birliğe üyelik süreci konusunda tarafların çok farklı düşündüğü ortaya çıktı.Erdoğan, Litvanya’daki NATO Zirvesi sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. AB üyelik sürecimizin yeniden canlandırılması noktasında olumlu bir kanaat hâkim” diyen Erdoğan, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:“Türk ekonomisine çarpan etki yapacak Gümrük Birliğinin güncellenmesi müzakerelerini de hızlandıracağız. Vize serbestisinde de mesafe alacağımıza inanıyorum. Türkiye’nin savunma kabiliyetini güçlendirecek projelerle ilgili süreçler de ivme kazanacaktır.”“Danışmanım Çağatay Bey’i Brüksel’e gönderdik. Yarın orada bu konularla ilgili görüşmeleri yapacaklar. Gerek Gümrük Birliği konusu gerekse vize serbestisi konularını görüşecek. Bunların Türkiye lehine olacağına inanıyorum. Bugün Ursula von der Leyen de bununla ilgili bize olumlu bazı şeyler de söyledi. Danışmanım Çağatay Bey de oradan olumlu gelişmelerle dönecektir diye düşünüyorum. Çünkü son Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesinde, yüksek temsilci ve komisyondan Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri hakkında rapor hazırlamasının istenmesi isabetli bir adım olmuştur. Raporun olumlu ve ileriye dönük biçimde hazırlanmasını bekliyorum.”“Türkiye olarak verdiğimiz sözlerin her zaman arkasında durduk, duruyoruz. Kazan-kazan ilkesiyle yürütülen müzakerelerin somut sonuçlarını en kısa zamanda görmek istiyoruz. Verilen sözlere dair somut adımlar öncelikle terör örgütlerinin faaliyetlerinin söz konusu ülkelerde sonlandırılması, teröristlerin iadesi. Avrupa Birliğinden göreceğimiz olumlu çalışmalar neticesinde biz de verdiğimiz sözleri hayata geçirmek için çalışmalara başlarız. Geçen yıl üzerinde mutabık kalınan konular hayata geçmediği için süreç bugüne geldi. Bundan sonra da verilen sözlerin hayata geçirilmesine göre biz de harekete geçeriz. Netliğimizi, bu konuda tavizsiz olduğumuzu muhataplarımıza anlattık.”