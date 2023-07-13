Samanyolu Haber /Dünya / Milletvekilleri birbirine girdi! Yumruklar havada uçuştu /13 Temmuz 2023 23:59

Milletvekilleri birbirine girdi! Yumruklar havada uçuştu

Kosova Meclisi, iktidar ve muhalefet milletvekilleri arasındaki gerginliklere rağmen çalışmalarını sürdürdü.

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Sözcü'de yer alan habere göre Kosova’da iktidardaki Kendin Karar Al Hareketinin (VV), meclis oturumuna devam etmek için ısrarı üzerine, muhalefetteki Kosova Demokrat Partisi (PDK) milletvekilleri meclis kürsüsünü işgal etti ve Başbakan Albin Kurti’nin “Pinokyo’ya benzetilen” portresini kürsü önünde açtı.

Kürsü işgaline rağmen oturuma devam etmekte direnen VV milletvekilleri ile oturumun sonlandırılmasını talep eden PDK milletvekilleri arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Gerginliğin ardından meclis güvenliği ile Başbakan Kurti’nin yakın korumaları salona girdi.

Kosova Meclis Başkanı Glauk Konjufca engellemelere rağmen oturumu sürdürdü ve iktidar, asgari ücret belirlenmesi gibi birçok yasal değişiklik ve yasa tasarısını meclisten geçirmeyi başardı.

Muhalefet milletvekilleri, meclis kürsüsünü yaklaşık 3 saat işgal etmelerinin ardından oturumu terk etti. Meclis oturumu, yaklaşık 10 saatlik çalışma ile tamamlandı.

YUMRUKLU KAVGA

Kosova Meclisinde öğle saatlerinde iktidar ile muhalefet milletvekilleri arasında kavga çıkmıştı.

Muhalefetteki Kosova Demokrat Partisi (PDK) Milletvekili Mergim Lushtaku, Kosova Meclisinde konuşan Başbakan Albin Kurti’ye su dolu pet şişe fırlatmış, Kosova’nın Avrupa Entegrasyonu, Kalkınma ve Diyalogdan Sorumlu Birinci Başbakan Yardımcısı Besnik Bislimi de aynı şekilde karşılık vermişti.

İktidar milletvekilleri, olaya hemen tepki göstererek Başbakan Kurti’yi korumak için toplanmış, taraflar arasında yumruklu kavga çıkmıştı. Olay nedeniyle meclis oturumuna ara verilmişti.
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