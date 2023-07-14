Samanyolu Haber /Gündem / Suriye’den yardım kararı! Süreyi uzattılar /14 Temmuz 2023 00:06

Suriye’den yardım kararı! Süreyi uzattılar

Suriye yönetimi, BM Güvenlik Konseyine mektup göndererek, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan yardım taşınmasına 6 aylığına izin vereceklerini duyurdu.

SHABER3.COM

Sözcü'de yer alan habere göre Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Suriye yardım mekanizmasının tekrar faaliyete geçirmek için yaptığı çalışmalar sonuç verdi. Suriye, Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan yardım taşınmasına 6 aylığına izin vereceklerini duyurdu.

BM’DEN SURİYE AÇIKLAMASI

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, 11 Temmuz’da görev süresinin uzatılması için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) onayı alamayan Suriye yardım mekanizmasına ilişkin soruları yanıtlamıştı.

Guterres’in mekanizmanın 12 ay uzatılması için çağrıda bulunduğunu anımsatan Dujarric, bunun temel nedeninin planlamayı kolaylaştırmak olduğunu söylemişti. Dujarric, “Halihazırda elimizde hiçbir şey kalmadı. Yardımın yüzde 85’inin yapıldığı sınır kapısından hiçbir şey geçmiyor.” demişti.

“BM Genel Sekreteri, mekanizmaya ilişkin çalışmalarına devam ediyor, görüşmeler yürütüyor. Olumlu bir sonuç almayı ümit ediyoruz.” ifadesini kullanan Dujarric, Genel Sekreter’in BMGK ile önerilerini ve düşüncelerini paylaştığını, nihai kararı BMGK’nin verdiğini kaydetmişti.

SURİYE’YE YARDIM MEKANİZMASI

BMGK’de, Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan Suriye’nin kuzeybatısındaki bölgelere yardım yapılmasını sağlayan mekanizmanın görev süresini uzatmayı öngören iki ayrı tasarı onay alamamıştı.

BMGK’nin 2014’te kabul ettiği karar tasarısına göre, Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan Suriye’nin kuzeybatısındaki bölgelere uluslararası yardım gönderiliyordu.

Genellikle gıda ve ilaçlardan oluşan yardımların yaklaşık 4 milyon kişiye ulaştığı belirtiliyor.

En son 10 Ocak’ta alınan kararla, yardım mekanizmasının görev süresi 10 Temmuz’a kadar uzatılmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Suriye’den yardım kararı! Süreyi uzattılar Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:34:10